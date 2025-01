Until Dawn : La mort sans fin, la première bande-annonce est enfin là

Screen Gems et Sony Pictures viennent de dévoiler la première bande-annonce d'Until Dawn : La mort sans fin, l'adaptation cinématographique du jeu d'horreur narratif et interactif de Supermassive Games. Oui, finalement, le long-métrage a droit à un sous-titre un peu ridicule, mais seulement en français. Place à la vidéo, en VF puis en VOSTFR :

Until Dawn : La mort sans fin prendra quelques libertés avec le jeu vidéo dont il s'inspire. Nous suivrons bien une bande de jeunes amis à la recherche de la sœur de l'une d'entre eux, qui se retrouvent coincés dans une maison isolée. Rapidement, ils vont se faire éliminer par un tueur masqué avant de... réapparaître comme par magie, bien vivants, mais au début de la nuit. Pour s'échapper de cette boucle infernale, qui fera la part belle à différents genres horrifiques, il leur faudra survivre jusqu'à l'aube (until dawn en anglais). Et oui, le wendigo devrait quand même être de la partie !

Until Dawn : La mort sans fin est pour rappel réalisé par David F. Sandberg (Dans le noir, Annabelle 2), scénarisé par Gary Dauberman (Ça : Chapitre 2) et mettra en scène Ella Rubin (The Girl from Plainville), Michael Cimino (Annabelle : La Maison du mal), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere), Odessa A'zion (Hellraiser de 2022), Maia Mitchell (Teen Beach), Belmont Cameli (En route pour l'avenir) et Peter Stormare (Fargo, Armageddon), qui incarnait déjà le Dr. Hill dans Until Dawn, le jeu vidéo.

Until Dawn : La mort sans fin sortira le 23 avril 2025 au cinéma. Vous pouvez acheter le remaster du jeu vidéo à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.