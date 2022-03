Xbox : des produits 100 % recyclables d'ici 2030

L'écologie est un sujet évidemment incontournable, car sans planète, plus de vie humaine, et chacun agit à sa manière pour préserver l'environnement. Dans le monde du gaming, Razer a déjà pris des mesures et Microsoft dévoile ce mois-ci ses plans pour notamment proposer des produits recyclables.

Le constructeur des Xbox s'engage en effet à ne vendre que des produits, accessoires et emballages 100 % recyclables d'ici 2030, dans l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). L'objectif est de réduire son empreinte carbone, il a déjà commencé ses efforts en 2021 et compte bien les poursuivre dans les années à venir. Microsoft détaille :

Chez Microsoft, et par extension chez Xbox, nous avons pris des engagements forts pour réduire considérablement l’impact de notre entreprise sur l’environnement, autour de trois ambitions fortes d’ici 2030 : une empreinte carbone négative, une empreinte eau positive et une politique zéro-déchet.

Si notre mission est de permettre à toutes et tous de profiter des joies du jeu vidéo, nous avons également conscience que le jeu vidéo a un impact sur notre environnement. Notre engagement envers les joueuses et les joueurs, mais aussi envers l’industrie est de travailler sans relâche pour réduire cet impact de manière responsable et durable.

Le Bilan Développement durable 2021 de Microsoft

Aujourd’hui, Microsoft a publié l’édition 2021 de son Bilan Développement durable qui fournit un état des lieux sur l’avancée des engagements que nous avons pris.

Les choix que nous faisons en matière de conception, de fabrication, de livraison de nos produits, ont un impact sur l’environnement ; il en est de même de leur utilisation et de la gestion de leur fin de vie, de leur recyclage notamment. Brad Smith, Président de Microsoft, a ainsi indiqué aujourd’hui que les ventes de Xbox et leur utilisation, accélérées dans le contexte de la pandémie, ont contribué à l’augmentation de nos émissions de catégorie 3 sur l’année 2021.

Les progrès que nous réalisons ne sont pas toujours linéaires et sont affectés par différents facteurs. Si le chemin vers l’atteinte de nos objectifs d’ici 2030 n’est pas une ligne droite, nous poursuivons nos engagements.

J’aimerais aujourd’hui vous en dire plus sur ce que nous faisons pour atteindre ce but.

Vers un développement plus durable

Afin de réduire l’empreinte carbone de Xbox et contribuer à atteindre l’engagement d’une empreinte carbone négative d’ici 2030, nous améliorons nos consoles en travaillant sur leur consommation énergétique grâce à des mises à jour système et nous réduisons l’impact sur l’environnement du cloud gaming via des mises à jour de nos appareils et de nos logiciels.

Du côté des consoles

Nous avons conçu des mises à jour pour la Xbox Series X et la Xbox Series S pensées pour le développement durable, qui n’ont pas d’impact sur leurs performances ni sur l’expérience de jeu.

Nous avons inclus un système de surveillance de la consommation électrique dans une petite portion de consoles afin de collecter des données télémétriques de manière anonyme. Ces données sont cruciales, elles nous permettent d’identifier les meilleures manières de proposer des solutions futures pour nous aider à économiser de l’énergie.

Fin 2021, la Xbox Series S est devenue notre première console à intégrer des résines recyclées dans son boîtier comme dans plusieurs composants internes. 28 % minimum du plastique utilisé pour cette nouvelle Xbox Series S est issu de résines recyclées.

Au-delà de ces changements, l’équipe Xbox continuera à mettre en avant l’utilisation plus efficace de l’énergie et l’innovation.

Mises à jour système

Les mises à jour système représentent un moyen important d’améliorer la consommation énergétique des consoles déjà présentes sur le marché.

L’an dernier, nous avons amélioré le mode économie d’énergie de nos consoles. Celui-ci consomme environ 20 fois moins d’énergie que le mode veille lorsque la console n’est pas utilisée ou qu’elle se met à jour. Aujourd’hui, les mises à jour système et de jeux peuvent être téléchargées en mode économie d’énergie.

Le mode économie d’énergie est dorénavant activé par défaut lorsque les joueuses et les joueurs configurent leur console pour la première fois, ce qui permet d’économiser de l’énergie à travers l’ensemble de l’écosystème Xbox.

Le Cloud gaming

Nous cherchons à réduire l’impact sur l’environnement de notre offre Xbox Cloud Gaming.

Vous pouvez utiliser le Xbox Cloud Gaming sur les appareils que vous possédez déjà, inutile d’en acheter de nouveaux.

La plus grosse partie de l’utilisation de l’énergie a lieu pendant le jeu, le cloud gaming peut tirer avantage des investissements conséquents d’Azure en termes d’énergies renouvelables. D’ici 2025, les datacenters Azure seront alimentés à 100 % par les énergies renouvelables et le cloud gaming pourra tirer parti de cette transition vers des énergies propres.

Les Xbox sur mesure équipant nos serveurs utilisent la même architecture que les autres consoles. Ces consoles dans le cloud nous permettent d’atteindre des centaines de joueuses et de joueurs pendant leur cycle de vie.

Réduire nos déchets

Pour mener à bien l’engagement de Microsoft vers une politique zéro déchet à l’horizon 2030, nous repensons les matériaux utilisés pour la conception, la fabrication et l’emballage de nos produits.

Zéro-déchet en 2030

En 2020, Microsoft s’est engagé à produire zéro déchet d’ici 2030. Voici ce que nous faisons pour atteindre cet objectif :

D’ici 2030, les produits et les accessoires Xbox et l’ensemble des emballages de Microsoft seront 100 % recyclables dans les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ;

Les consoles Xbox Series X|S sont à 97 % recyclables dans les pays membres de l’OCDE selon la procédure UL 2789 Environmental Claim Validation, qui mesure la recyclabilité des produits électroniques selon le matériau utilisé ;

Nous continuerons à innover pour faire en sorte que nos consoles soient toujours à la pointe des nouveaux standards afin de réduire les déchets produits.

Moins de plastique dans les cartes cadeau Xbox

Nos cartes cadeau Xbox ne sont plus en plastique, mais en carton, ce qui représente 500 tonnes de plastique en moins par an.

Utiliser les résines recyclées dans plus de produits

Nous avons également repensé les matériaux utilisés dans nos produits.

L’an dernier, nous avons commencé à incorporer des résines recyclées dans nos manettes, tout en faisant en sorte qu’elles restent durables et performantes.

Les manettes Daystrike Camo et Electric Volt furent les premières concernées et bien d’autres ont suivi, dont des manettes de couleur et des manettes en édition limitée.

Le Xbox Design Lab a encore repoussé les limites : 15 nouvelles couleurs utilisent des résines recyclées et d’autres arriveront très bientôt. Ces 15 couleurs utilisent ces résines à hauteur de 25 % minimum, et ce chiffre devrait atteindre les 28 % d’ici mai 2022.

Agir ensemble

Nous ne pouvons atteindre ces objectifs seuls. Nous devons travailler avec nos fans, avec les développeurs et avec le reste de l’industrie pour réduire l’impact du jeu vidéo sur l’environnement. Nous nous sommes engagés à collaborer avec nos développeurs, à travailler avec des associations et à permettre aux joueuses et aux joueurs de prendre des décisions plus réfléchies.

Aider nos développeurs

En tant qu’éditeur et développeur majeur, nous souhaitons donner les moyens aux développeurs de demain de créer du contenu et des histoires autour de ces thématiques, pour éveiller les consciences.

Plusieurs leçons gratuites de Minecraft traitant du développement durable et du climat sont sorties en 2021 dans la série Avenir Climatique, disponible dans Minecraft: Education Edition et sur la place de marché Minecraft de l’édition Bedrock.

Plusieurs véhicules électriques sont disponibles dans Forza Horizon 5, ces voitures font partie des plus durables du monde. L’équipe compte ajouter d’autres véhicules électriques au fil de l’année.

Nous pouvons le faire en nous alliant au reste de l’industrie

Microsoft travaille également avec des organisations comme les Nations Unies, afin de traiter les problèmes climatiques à une échelle plus large.

Microsoft est un partenaire important de la Playing for the Planet Alliance des Nations Unies, constituée de 34 entreprises de jeu vidéo et de 7 associés s’étant engagés de manière ambitieuse, volontaire, spécifique et en fournissant une date limite pour aider la planète et ses habitants.

Microsoft soutient et travaille avec des organisations environnementales comme The Nature Conservancy et le World Wildlife Fund et encourage la communauté Xbox à s’engager et à soutenir leurs efforts, via les Microsoft Rewards sur Xbox et d’autres moyens.

Ce que vous pouvez faire

Nous souhaitons également que vous puissiez prendre de meilleures décisions pour réduire votre impact sur l’environnement. Voici quelques conseils pour aller dans ce sens :

Le mode économie d’énergie : pour l’activer, rendez-vous dans Paramètres > Mode Veille & Démarrage > Mode Veille > Économie d’Énergie ;

Développement durable dans Minecraft : apprenez-en plus sur les impacts du changement climatique, découvrez des infrastructures durables et imaginez des solutions dans différents mondes de Minecraft ;

Les manettes sans fil Xbox et la Xbox Series S : si vous faites attention aux matériaux utilisés pour créer les produits que vous aimez, optez pour les manettes Electric Volt et Daystrike Camo ou pour la plupart des manettes de notre Xbox Design Lab, qui contiennent des résines recyclées. Quant à la Xbox Series S, il s’agit de notre première console à incorporer des résines recyclées.

Ce n’est que le début

Tout ceci s’inscrit dans une plus grande histoire, nous en ferons plus dans l’année qui vient et au-delà pour répondre à cet enjeu majeur.

Nos ambitions sont grandes, nous avons conscience qu’il reste un long chemin à parcourir, nous tenons à nous engager, c’est un combat important pour la planète. Le travail ne sera jamais terminé. Aussi nous engageons-nous à continuer à apprendre, à nous améliorer et à évoluer. Vous représentez un élément crucial de cette aventure. Nous continuerons à vous partager nos progrès.