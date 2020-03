Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, le poids du jeu révélé, faites de la place !

Nintendo a excité les joueurs en partageant quelques informations et une bande-annonce de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Avis aux joueurs qui achèteront le titre en dématérialisé, la firme japonaise vient de communiquer sur le poids de la bête. Alors ? Eh bien, oui, il faudra faire de la place dans sa console, car le jeu pèsera 13,6 Go.

Pour rappel :

Changez l'avenir, et ouvrez une nouvelle voie... Xenoblade Chronicles revient sur Nintendo Switch dans une édition ultime. En plus de l'histoire originale complète, cette édition comporte un chapitre totalement inédit. Vivez cette grande aventure où vous voulez et quand vous voulez sur Nintendo Switch.