Les nouveaux smartphones Xiaomi Redmi Note 11 Pro et 11 Pro 5G à prix réduit pour leur lancement

Xiaomi propose donc une très belle baisse de prix sur sa boutique officielle hébergée chez AliExpress concernant les smartphones Xiaomi Redmi 11 Pro et Pro 5G.

Pour rappel, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G possèdent un écran AMOLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité maximale, un échantillonnage tactile de jusqu'à 360 Hz et une forte luminosité de maximum 1 200 cd/m². Ils disposent de la protection de verre Corning Gorilla Glass 5.

Le Pro 5G possède le SoC Snapdragon 695 5G qui permet donc une compatibilité avec le réseau 5G contrairement à la version Pro qui est équipée d'un SoC MediaTek Helio G96. Les deux modèles proposent 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Niveau photographie, ils proposent tous les deux de trois objectifs avec un de 108 mégapixels, un de 8 MP et un de 2 MP, la version 5G perdant le capteur de profondeur de 2MP.

Ils sont équipés d'une batterie de 5 000 mAh avec support de la charge rapide filaire 67 W vous permettant par exemple de récupérer 50 % de votre batterie en 15 minutes.

Vous pouvez donc profiter des prix réduits proposés actuellement par Xiaomi sur ses deux smartphones avec un code et des coupons.

Attention : les produits sont livrés en 2 semaines en livraison rapide (ne pas tenir compte de la date indiquée du 28 mai qui est fausse comme nous l'a confirmé AliExpress).

Signalons également que pour les 1 000 premières commandes, vous aurez la possibilité de gagner gratuitement un bracelet connecté Mi Smart Band 6.