Mi Fan Festival chez Xiaomi : les Redmi Note 11S 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G à prix ultra réduits

Dans le cadre du Mi Fan Festival de Xiaomi sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11S 5G est à prix très réduit.

Le mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,43" pour une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Le smartphone intègre le SoC MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Du côté de photo, le smartphone est doté d'un capteur photo de 13 Mégapixels pour faire de très bons selfies et sur l'arrière, le bloc photo est composé de trois capteurs. Le principal est de 50 Mégapixels, puis un ultra grand-angle de 8 Mégapixels et un capteur macro de 2 Mégapixels. Et enfin, le Redmi Note 11S 5G embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 33 W. Il sera donc possible de recharger le smartphone en moins d'une heure.

Sur AliExpress, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4 + 64 Go au prix réduit de 189 € avec le code SDFRMI20, la version 4 + 128 Go à 209 € et la 6 + 128 Go à 239 € toujours avec le code SDFRMI20 et le coupon de 20 € à activer !

Notons aussi que le plus haut de gamme Redmi Note 11 Pro+ 5G est également en promotion. Pour rappel, il est doté d'un écran de 6,67", du SoC MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. De plus, il profite d'un bloc photo de trois capteurs (108 MP + 8 MP + 2 MP) à l'arrière et il est pourvu d'une caméra frontale de 16 MP. Pour finir, sa batterie de 4 500 mAh est accompagnée d'un HyperCharger de 120 W permettant une charge complète en moins de 15 minutes !

Sur AliExpress, vous trouverez le Redmi Note 11 Pro+ 5G 6 + 128 Go au prix réduit de 299 € avec le code SDFRMI30 + le coupon à activer sur le site et la version 8 + 128 Go au prix de 319 € avec le code SDFRMI30 et le coupon.