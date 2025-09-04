ZEvent 2025 : l'évènement caritatif de retour dès ce soir avec un concert à ne pas louper !

Le ZEvent 2025 débute ce soir





Presque tous les ans, Adrien « Zerator » Nougaret et Alexandre « Dach » Dachary organisent le ZEvent, un évènement caritatif rassemblant plusieurs streameurs et streameuses afin de récolter des dons pour des associations. Cette année, le ZEvent 2025 aura lieu du 4 au 7 septembre 2025, au profit de l'Association Française des Aidants, la Ligue Contre le Cancer, Pôle Enfance, Nightline , Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, L'Envol, Sparadrap et Helebor. Oui, l'évènement débute ce soir, un jeudi.

Un concert varié, avec du Clair Obscur: Expedition 33





Depuis quelques années, le ZEvent s'ouvre avec un concert, mais cette fois, la cagnotte sera lancée à partir de 20h00, permettant de faire des dons dès ce soir. Le concert, qui se tiendra au Zénith de Montpellier, verra passer sur scène IAM, Alonzo, Carbonne et l'Orchestre Curieux, qui accompagnera Marianne (LittleBigWhale) et PV Nova. Cependant, les fans de Clair Obscur: Expedition 33 vont être ravis, Lorien Testard et Alice Duport-Percier seront sur scène avec l'orchestre pour interpréter quelques morceaux de la bande originale du RPG de Sandfall Interactive, un studio basé à Montpellier. Espérons que la performance soit un peu plus longue (et mieux mixée) qu'à la gamescom Opening Night Live 2025.

Plus de 300 streameurs/streameuses au ZEvent 2025





Comme l'année dernière, les participants au ZEvent 2025 seront scindés en deux groupes : une cinquantaine de créateurs et créatrices de contenu populaires seront présents dans une salle à Montpellier, mais plus de 260 autres streameurs et streameuses récolteront des dons tout au long du week-end en ligne. L'objectif est d'obtenir le maximum de dons pour les associations, l'évènement avait permis de récolter 10 145 881 € en 2024 et 10 182 126 € en 2022, le record actuel.

Où suivre le ZEvent 2025 ?





Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel du ZEvent. Le concert de ce soir sera à suivre sur la chaîne Twitch du ZEvent, puis il faudra patienter jusqu'à demain, 18h00, pour le lancement officiel de l'évènement sur les chaînes Twitch des participants et participantes.

