PREVIEW de Bravely Default II : un nouvel épisode purement classique

Sur 3DS, les amateurs de jeu de rôle au tour par tour avaient pu découvrir Bravely Default et sa suite Bravely Second, mémorables à bien des égards, notamment en leur qualité de successeurs spirituels aux Final Fantasy d'antan. Si la licence a connu quelques spin-offs non localisés en dehors du Japon, elle va enfin faire son grand retour sur Switch avec Bravely Default II, dont le « II » signifie simplement – jusqu'à preuve du contraire – un nouveau départ dans un monde inédit et non une suite. Si vous êtes néophytes, cela ne doit donc pas vous faire peur. Nous avons pu nous plonger bien des heures durant dans cette production signée Claytechworks et Square Enix, qui reste ultra classique sur le fond, même si sa forme a quelque peu évolué.

La magie opère toujours aussi bien !

Sans rentrer dans les détails du scénario pour le moment, sachez que nous sommes devant un JRPG nous mettant en quête de cristaux volés, évidemment pour sauver le monde dans l'absolu, avec un prologue permettant de vite rassembler nos quatre protagonistes Seth, Gloria, Elvis et Adèle et qui nous offre quelques passages plutôt sympathiques. Le premier chapitre nous mène ensuite dans la ville désertique de Savalon disponible dans la démo et en proie à une malencontreuse montée des eaux. Pour quiconque a déjà touché un jeu de rôle, les méchants (ou du moins adversaires à combattre) se repèrent à des kilomètres, qu'ils possèdent ou non un Astérisque actif sur eux, un artéfact permettant d'utiliser les classes dans la licence. Espérons que quelques surprises viendront pimenter notre aventure, entre délire dimensionnel et autre cassage du 4e mur comme dans les précédents épisodes. Dans tous les cas, seul le mystérieux livre possédé par Elvis a su éveiller notre curiosité pour le moment, mais nous sommes loin du Journal de D.

Bravely Default II reprend également les mêmes bases de gameplay bien rodées avec son fameux système de Brave et de Default permettant d'utiliser les tours à venir d'un personnage ou ceux stockés en nous défendant afin d'attaquer plusieurs fois d'affilée. Rien d'original de ce côté, surtout que la mécanique de Bravely Second a été retirée, mais pourquoi changer une équipe gagnante après tout ? Les joueurs à la recherche d'une bonne difficulté se retrouveront donc devant des hordes d'ennemis à gérer, tournant vite aux sacs à PV, qui demandent de la stratégie d'une part et aussi pas mal de farming d'une autre. Autant vous dire que les heures défilent vite, normal en s'amusant.

Côté nouveautés, les rencontres aléatoires ont laissé leur place à des mobs apparaissant directement dans la zone de jeu, un très bon point pour nous laisser le choix et moins freiner le moindre déplacement, certains s'enfuyant si nous sommes « trop » forts (ne prenez pas trop la confiance pour autant) tandis que d'autres peuvent littéralement se mettre à nos trousses. Des ennemis extrêmement puissants et à priori uniques peuvent aussi être débusqués, mais n'espérez même pas les chatouiller en début de partie. Ce qui frappe également, c'est ce choix assumé de la 3D pour les personnages et ennemis avec un côté plastique brillant / pâte à modeler qui étonne de prime abord, mais ne dérange pas outre mesure et confère à cet épisode sa propre identité. Il en va de même pour les décors faisant vraiment penser à des maquettes par moment, surprenant et bien pensé, tandis que les villes reprennent ce principe d'aquarelles que nous avions adoré dans ses prédécesseurs. Nous y avons joué en mode TV et l'ensemble rend vraiment bien, c'est super propre, même si de légers ralentissements s'invitent parfois, sans parler de temps de chargement un poil longuets, mais c'est la Switch qui veut ça après tout.

Nos premières impressions : Bon ! Que dire de nos premiers pas sur ce continent d'Excillant de Bravely Default II si ce n'est que la magie opère toujours aussi bien ! Certes ultra classique, il arrive à nous embarquer sans souci dans son intrigue avec un groupe de protagonistes plutôt attachant. Nous sommes donc bien emballés pour le moment et assez curieux de voir si cette nouvelle production produite par Tomoya Asano et Masashi Takahashi saura nous surprendre, en bien. Réponse prochainement !

Vous pouvez précommander Bravely Default II au prix de 44,99 € sur Amazon.