Bravely Default II annoncé sur PC avec une sortie imminente, les configurations minimale et recommandée dévoilées

Vous vous souvenez lorsque Square Enix avait annoncé la venue d'Octopath Traveler sur PC, anciennement une exclusivité de la Switch ? Eh bien, l'éditeur nous refait le même coup avec une autre production disponible jusqu'à présent uniquement sur la console de Nintendo, Bravely Default II ! Eh oui, le jeu de rôle paru plus tôt cette année et qui a été plutôt bien accueilli par la critique et les joueurs va s'inviter sur Steam d'ici quelques jours seulement.

Vous n'aurez qu'à patienter une semaine avant de découvrir Bravely Default II sur PC, puisque sa sortie est fixée au jeudi 2 septembre, à 19h00 selon la boutique de Valve. Le trailer en anglais accompagnant l'annonce n'a évidemment rien d'inédit si vous avez déjà parcouru ce titre, mais en montre énormément sur le déroulé des premiers chapitres si vous n'y avez jamais joué. Une réduction de -10 % est appliquée pour son lancement, passant de 59,99 € à 53,99 € jusqu'au 13 septembre à 19h00, c'est toujours bon à prendre. Sinon, le jeu du dual audio (anglais et japonais) ainsi que de sous-titres en français, anglais, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel, japonais et coréen comme sur Switch.

Steam dévoile au passage les configurations requises pour le faire tourner :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Processeur AMD FX-4350 ou Intel Core i3 2,5 GHz AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5 2,5 GHz Carte graphique AMD Radeon RX 460 ou NVIDIA GeForce GTX 760 AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go VRAM Mémoire vive 6 Go de RAM 8 Go de RAM DirectX Version 11 Disque dur 15 Go d'espace disque disponible Carte son DirectX Compatible

Et si vous préférez jouer à Bravely Default II sur Switch, Amazon le vend toujours au prix de 44,49 €. La licence a encore de beaux jours devant elle et aura d'ailleurs droit à un nouvel épisode sur appareils sous Android et iOS, du moins au Japon.

