PREVIEW Nintendo Switch 2 : nos ultimes impressions avant le grand test

Vous l'aurez sans doute déjà compris, à moins de deux jours du lancement de la Switch 2 dans les rayons du monde entier, il n'y aura pas de test en amont sur le site puisque nous n'avons pas encore la console. En revanche, Nintendo nous a récemment convié afin de passer plusieurs heures sur Paris pour la prendre en mains, nous permettant de longuement découvrir Mario Kart World et d'en voir un peu plus de Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Nos impressions du jour viennent donc en complément des précédentes publiées début avril, cette fois dans un cadre où nous pouvions davantage la manipuler en mode Portable.

La Switch 2 correspond à l'image que nous pouvons nous faire d'une console hybride premium.

Pour commencer, nous avons donc pu éprouver la nouvelle méthode de fixation magnétique propre aux Joy-Con 2, qui est particulièrement satisfaisante à utiliser, en plus d'être bien plus simple à l'usage. En effet, sur la Switch première du nom, difficile de retirer d'une main un Joy-Con, il faut bien souvent tenir l'écran tout en appuyant sur le petit bouton au dos de la manette. Avec les nouveaux, nous pouvons garder l'appareil fermement en mains ou le laisser poser sur une table, et simplement presser la gâchette dédiée pour retirer la manette. Un sentiment de solidité émane clairement de l'ensemble et correspond à l'idée que nous pouvons nous faire d'une console hybride premium, soit une belle évolution du concept de base. Le form factor s'inscrit dans cette dynamique alors même qu'il est sensiblement le même, mais avec des arêtes plus marquées qui se remarquent.

En revanche, si la prise en main est exemplaire en mode Portable, la jouabilité avec un unique Joy-Con 2 à l'horizontale sur Mario Kart World nous a un peu refroidi. Certes, ils sont plus grands que leurs prédécesseurs, avec des touches SL et SR nettement plus accessibles, mais cela n'empêche pas nos mains d'être crispées lors d'une telle utilisation, un inconfort qui nous a quelque peu sorti du jeu sur le moment. C'est tout le contraire de la manette Pro Controller 2, encore plus agréable que la précédente. Si la durée de vie de sa batterie suit, nous allons l'adorer ! Même si nous n'en avons pas eu l'utilité, les touches GR et GL à l'arrière des poignets sont elles bien placées, offrant une bonne ergonomie.

Concernant l'utilisation des Joy-Con 2 telle une souris, nous maintenons notre précédente affirmation, ils font la taille idéale pour ce rôle. De plus, il nous a été présenté une nouvelle manière de naviguer sur la Home de la console. Vous l'aurez peut-être deviné, un pointeur permet d'aller cliquer sur les différents menus comme si nous étions sur PC. Ce n'est peut-être pas révolutionnaire, mais nous accueillons avec plaisir cette alternative. Un menu dynamique pourra aussi être ouvert, présentant certains raccourcis. Quant à la dalle en elle-même, elle n'a clairement rien à envier au modèle OLED et nous n'avons pas été gêné par les bords plus larges qui font leur retour. La partie technique au travers de Mario Kart World montre bien qu'elle en a bien plus dans les tripes, sans parler de Metroid Prime 4: Beyond qui nous avait régalé, mais il faudra évidemment voir au cas par cas.

Nos nouvelles impressions : Bon ! Si vous aimiez déjà l'ergonomie générale de la Switch, alors la Switch 2 va sans mal vous satisfaire de ce côté, même si la jouabilité à l'aide d'un unique Joy-Con 2 à l'horizontale reste un point noir. Faut-il craquer ? Compte tenu du line-up de lancement et de ce qui arrive dans les mois à venir, si cela vous satisfait, ne vous privez pas. N'attendez toutefois rien de véritablement révolutionnaire, un peu comme lors du passage de la DS à la 3DS, à la différence près que le nouveau gimmick pas forcément utile se nomme cette fois le GameChat.

N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat si vous souhaitez vous procurer la Switch 2 au meilleur prix.