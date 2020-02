PREVIEW de Outriders : le RPG shooter coopératif de People Can Fly et Square Enix

C'est fin janvier que nous avons pu découvrir et jouer avec Outriders au cours d'un évènement européen organisé par Square Enix à Varsovie, où se trouvent les locaux du studio People Can Fly (Gears of War: Judgment, BulletStorm). Avec une expérience de plus de vingt ans dans la création de jeux de tir, le studio voulait mener un projet plus personnel : créer un RPG dont le système de combat serait un Third Person Shooter. C'est ce pari un peu fou que nous avons pu approcher et apprécier pendant plus de cinq heures.

Outriders n'est pas seulement un jeu de tir avec quelques éléments RPG inclus, c'est avant tout un RPG.



Pour faire court, la Terre étant au bord de la destruction suite aux guerres et au réchauffement climatique, des colons ont été envoyés sur une lointaine planète, Enoch, qui semblait à priori offrir un lieu idéal pour accueillir les exilés. Nous incarnons un Outrider, un soldat d'élite, ayant survécu à l'Anomalie, une tempête surnaturelle réduisant les humains à l'état de molécules et grillant tous les appareils technologiques. Ceux qui survivent, comme nous, héritent de pouvoirs impressionnants, mais perdent en contrepartie de leur humanité. Notre but ? Survivre et trouver la source d'un mystérieux signal.

Il est clair que le studio veut donner à son jeu du fond en plus de la forme et Outriders démarre avec un long « tutoriel » qui, en nous faisant alterner entre cinématiques et parties jouables, plante le décor, les personnages et l'histoire. Ce prologue est d'ailleurs très bien pensé et permet d'acquérir toutes les bases du gameplay tout en se plongeant dans l'aventure de façon ludique. De plus, l'univers futuriste et apocalyptique de la planète Enoch est superbement représenté, les personnages ont du charisme, les graphismes sont magnifiques, les effets lumineux des pouvoirs impressionnants, les animations fluides et les cinématiques flattent la rétine. Certes, nous étions sur des PC survitaminés avec des « NVIDIA RTX 2080 » (sans doute Ti) et le résultat sera probablement un peu moins impressionnant sur les consoles actuelles, mais les futures PS5 et Xbox Série X devraient accueillir Outriders comme il se doit.

Côté gameplay, nous sommes ici dans un TPS avec couverture. Au premier abord, surtout en solo, il est impossible de ne pas penser à Gears of War. Cette comparaison, positive sur le coup, est assumée par les développeurs qui nous ont expliqué que s'il y a des similarités, logique vu leur passé, Outriders offre cependant une vraie nouvelle expérience rien que par la présence des pouvoirs. Il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas menti et, dès que nous avons joué en coopération avec nos pouvoirs activés (trois disponibles en même temps), le jeu a pris sa propre personnalité et est devenu vraiment très fun.

Jouable à la manette ou au combo clavier/souris, il est même possible de changer à la volée simplement en se servant de l'un ou l'autre. Les indications de touches à l'écran s'adaptent d'ailleurs en temps réel. La prise en main est intuitive et il ne faut que quelques minutes pour arriver à maîtriser notre personnage. Le panel des armes disponibles (trois en même temps) est assez classique. Cependant, que ce soit au gun, au pistolet mitrailleur ou encore au sniper, nous avons ressenti de bonnes sensations une fois les armes en mains. Cela dit, il faudra être un poil économe et ramasser un maximum de chargeurs sur les ennemis abattus, ou dans les caisses, pour ne pas tomber à sec. Le cas échéant, il reste toujours le bon coup de crosse pour mettre un ennemi à terre. Petit détail, chaque personnage peut réanimer un allié à terre.

Système de couverture oblige, il faudra passer d'une protection à l'autre (murs, caisses, véhicules...) pour pouvoir plomber ses ennemis sans les laisser faire de même. Selon la classe choisie (Pyromancien, Ravageur ou Illusionniste), les pouvoirs et leurs aires d'effet sont différents, et jouer avec l'un ou l'autre des personnages offre un gameplay assez changeant. Si le jeu est jouable en solo, il est vraiment pensé pour être joué en coopération et ainsi progresser en combinant les pouvoirs pour mieux anéantir les vilains. Par exemple, figer le temps avec l'Illusioniste et profiter de ce répit pour écraser ses ennemis avec le Ravageur, voire les cramer avec une bombe du Pyromancien est une des combinaisons possibles. De fait, pour assurer, il faut pouvoir communiquer et s'il y a des boutons assignés pour faire des gestes explicites avec notre personnage, c'est plus efficace via le micro du casque. RPG oblige, il dispose d'un arbre d'évolution, en fonction de sa classe, qui lui permet de devenir plus fort. Le loot semblant plutôt rare, il est possible de réinitialiser son arbre de progression afin de privilégier une aptitude plutôt qu'une autre. Pratique.

Nos impressions : Vivement ! Outriders, sous ses airs de déjà-vu, a su nous séduire par son univers, son histoire, ses qualités graphiques, son gameplay abordable et surtout ses apports au genre via des pouvoirs qui amènent un fun absolu. Y jouer un peu plus de cinq heures nous a donné une belle idée de ce que sera le jeu, mais il nous faudra sans doute plus de temps pour apprécier le côté RPG du titre. Quoi qu'il en soit la hype est là... Il sort quand déjà ?