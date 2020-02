Outriders : monde, histoire, classes, pouvoirs, loot, le plein de vidéos de gameplay pour tout savoir

Le TPS musclé et nerveux est un sous-genre à part entière que People Can Fly maîtrise bien, lui qui est derrière Bulletstorm et a collaboré sur les derniers Gears of War. C'est donc avec curiosité que nous avons découvert à l'E3 2019 un certain Outriders, présenté comme un voyage sur la planète Enoch pour traquer un mystérieux signal, dans une campagne jouable seul ou en coopération jusqu'à trois.



Le titre et son gameplay viennent d'être présentés en long et en large ce soir à l'occasion d'un direct sur Twitch, idéal pour en apprendre plus sur les promesses de l'expérience. Une première bande-annonce a été diffusée pour poser les bases de l'histoire et l'univers, dans un monde où la Terre n'est plus habitable et un demi-million de personnes attendent de trouver un point de chute depuis leur immense arche spatiale. Des Outriders vont donc être envoyés sur Enoch pour vérifier son potentiel de colonisation, et y découvrir un signal dont la simple existence renferme beaucoup d'espoir. En le traquant, ils vont croiser l'Anomalie, une source de pouvoir étrange qui va les mettre en danger et les obliger à rentrer en nano-sommeil dans des capsules spéciales. Trente ans plus tard, les Outriders se réveillent avec de nouveaux pouvoirs, l'Anomalie a progressé et créé de dangereux Altérés, mais le signal est toujours là : la possibilité d'une colonisation est maigre, mais la survie des pionniers dépend désormais de cette onde.

Pour continuer sur la narration, elle sera identique quel que soit le héros que nous incarnerons, seul ou en multijoueur : 90 minutes de cutscenes ont été réalisées pour l'histoire principale, et près de deux heures pour les quêtes annexes, et quand un joueur verra une cinématique avant son personnage en premier plan, un autre verra la même chose avec son protagoniste à la place, et les deux autres en fond.

Une autre vidéo a ensuite été montrée pour présenter les mécaniques de gameplay du shooter RPG. Comme dans tout bon jeu de rôle, quatre classes seront accessibles, avec leur propre arbre de compétence : le Pyromancien, le Ravageur, l'Illusionniste, et un dernier rôle encore secret. Téléportation, onde de choc, concentration d'énergie, vague de flammes, génération d'une armure de pierre ou ralentissement des adversaires, les pouvoirs qui leurs sont propres seront nombreux. Une très large variété d'armes à l'aspect organique passera entre nos mains, et pourra être améliorée et personnalisée. Le loot est d'autant plus puissant et visuellement original qu'il est rare, un traditionnel code couleur marquant les objets les plus exceptionnels.

Il sera aussi possible de personnaliser notre camion personnel, qui ne pourra pas être utilisé en tant que tel, mais servira plutôt de base, apparaissant notamment dans le hub où nous et nos amis pourrons personnaliser notre équipement. De larges campements ont en effet été conçus par les survivants sur Enoch, et ils seront autant un lieu de rencontre qu'un endroit pour dégoter des quêtes secondaires. Le monde ouvert pourra être progressivement exploré, et nous aurons l'occasion de faire des voyages rapides vers des terrains déjà conquis et marqués d'un drapeau. Et voilà en gros ce que nous avons pu apprendre ce soir sur ce shooter RPG qu'est Outriders, qui semble emprunter beaucoup à Destiny, Anthem et consorts, mais avec un côté Gears of War qui pourrait faire la différence.

Le replay du direct avec Bartosz Kmita et Joshua Rubin, le directeur de jeu et le scénariste en chef, est visible ci-dessus, mais si vous voulez voir direction les bandes-annonces et uniquement celles-ci, elles peuvent être retrouvées séparément en page suivante. Outriders est prévu sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One pour l'automne 2020.