Outriders confirmé sur PS5 et Xbox Series X par une bande-annonce, un live pour découvrir le gameplay daté !

Vous vous souvenez d'Outriders, le jeu de People Can Fly et Square Enix External Studios dévoilé à l'E3 2019 ? Il sort enfin de son silence aujourd'hui avec une bande-annonce de gameplay, avec des séquences utilisant le moteur in-game.

Le shooter RPG jouable en coopération libre, d’un à trois joueurs, nous emmènera donc sur la planète hostile d'Enoch, de ses sombres bidonvilles aux luxuriantes forêts sur le déclin, en passant par les montagnes et les déserts, en cherchant un signal qui pourra sauver l'humanité. Le gameplay, qui n'est pas encore montré comme tel ici, mêlera « phases de shoot intenses, pouvoirs violents et tout un arsenal d'armes et d'équipements toujours plus tordus ».

« C'est extraordinaire d'enfin dévoiler ce sur quoi nous travaillons depuis quatre ans, » déclare Bartek Kmita, directeur de jeu chez People Can Fly. « Outriders est notre premier jeu depuis que nous avons quitté Epic Games, et cette idée de jeu que nous avions toujours voulu créer est devenue le projet le plus ambitieux que People Can Fly ait jamais entrepris. »

Vous voulez le voir en action ? Alors rendez-vous pour une présentation officielle en live le jeudi 13 février à 21h00, sur Twitch, en compagnie du directeur de jeu Bartek Kmita et du scénariste en chef Joshua Rubin. La vidéo introduit enfin une dernière information, et non des moindres : Outriders sortira pour les fêtes de fin d'année 2020, sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi PS5 et Xbox Series X ! Bon, ce n'est plus pour cet été comme initialement prévu, mais au moins, nous pourrons le découvrir très vite sur les consoles de nouvelle génération.