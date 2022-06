Outriders: Worldslayer dévoile son contenu end-game avec l'épreuve de Tarya Gratar

Annoncée à notre plus grande surprise en fin d'année dernière, l'extension Worldslayer d'Outriders sortira à la fin du mois. Après une présentation en bonne et due forme en avril, centrée sur les nouveautés de cette campagne inédite et du gameplay, nous l'avons retrouvé cette semaine à l'occasion du Summer Game Fest Live avec une bande-annonce pour son mode coop. Une Transmission diffusée vendredi soir y avait été annoncée, faisons le point sur ce qu'elle a apporté comme nouveaux détails au sujet du contenu end-game.

People Can Fly va donc proposer aux joueurs d'Outriders l'épreuve de Tarya Gratar, un donjon se déroulant dans une gigantesque zone à part qui renferme « les mystères les plus secrets d'Enoch ». Le pourquoi du comment nous irons explorer ces lieux étant lié à la campagne de Worldslayer, nous n'en saurons pas plus. L'activité, jouable aussi bien seul qu'en escouade de trois, prendra la forme de runs avec plusieurs itinéraires et boss à affronter, se réinitialisant après une tentative réussie, en cas d'abandon ou de morts trop nombreuses. Et à chaque fois, nos personnages deviendront plus puissants grâce au loot récupéré, le tout combiné aux niveaux et équipements d'Apocalypse pour créer des builds plus performantes et gravir les rangs d'Ascension, comme montré avec le Pyromage. Certains ensembles préexistants vont sinon être modifiés pour rester viables avec ces ajouts. Et évidemment, divers nouveaux ennemis se dresseront sur notre route, comme les bêtes ténèbreuses.

« Avec Worldslayer, nous voulions absolument créer une nouvelle expérience qui développe davantage tout ce que les joueurs d'Outriders ont apprécié dans le jeu original. Le nouveau scénario de Worldslayer est directement lié à la fin du jeu, et vous met progressivement sur la voie de Tarya Gratar », explique Bartek Kmita, directeur créatif pour Outriders chez People Can Fly. « Le contenu de fin de jeu est pensé pour relier toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées et celles qui ont été approfondies dans Worldslayer, pour offrir à nos joueurs les plus assidus une expérience qui les tiendra en haleine des centaines d'heures durant. »

Outriders: Worldslayer sortira le 30 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store et Windows Store) et Stadia, en plus d'être jouable par l'intermédiaire de GeForce NOW. Une version physique sur consoles est disponible en précommande sur Amazon au prix de 69,99 €, incluant le jeu de base et cette extension.