Outriders : le contenu end game détaillé

Square Enix et People Can Fly ont diffusé ce soir la quatrième Transmission d'Outriders, une présentation qui s'est longuement attardée sur le contenu end game de leur looter shooter. Car oui, après la fin de la campagne principale, les joueurs auront encore de quoi faire, avec des Expéditions.

People Can Fly rappelle d'abord que l'intégralité du jeu sera disponible au lancement, ce n'est pas un titre game as a service, et dès l'histoire principale terminée (après 40h d'après le studio), vous pourrez donc vous lancer dans ces Expéditions. Sans spoiler le scénario, des points d'intérêt feront leur apparition à Enoch, les joueurs auront de nouvelles choses à découvrir et surtout l'occasion d'obtenir un meilleur équipement.

Le camp de base inclura ainsi un nouvel emplacement avec une carte indiquant de nouveaux lieux à explorer, il n'y aura pas de contenu recyclé, uniquement de nouveaux niveaux avec une histoire inédite. Les joueurs seront d'abord introduits à un système de Tiers avec un niveau de difficulté en adéquation avec le loot à gagner, qui se débloque en fin de mission et pas sur les ennemis comme dans la campagne. 15 Tiers seront ainsi à débloquer avant d'arriver à l'Expédition finale, au cœur de la tempête. Après la campagne, le niveau maximum sera bloqué à 30, mais il pourra aller jusqu'à 50 avec les Expéditions, avec 40 niveaux difficiles et brutaux, contenu créé pour les joueurs hardcore qui en veulent toujours plus, où la coopération sera possible et d'ailleurs recommandée. Les studios ont également partagé une séquence de gameplay dans l'Archways of Enoch, de Tier 1, en forêt avec l'Illusionniste et ses coéquipiers qui font face à d'imposantes créatures, très résistantes, mais le loot semble être de qualité à la fin de la mission.

Square Enix et People Can Fly nous ont ensuite parlé des modifications et améliorations de l'équipement. Pour créer une build parfaite, de nombreuses combinaisons possibles avec armes et vêtements seront disponibles, avec notamment des mods pour donner des capacités passives, rendant certaines armes plus efficaces avec certaines classes, et il sera également possible de trouver mods spécifiques à certaines classes pour améliorer leurs capacités. Ces mods seront répartis en trois Tiers et à récupérer en démantelant de l'équipement, pour des combos passifs meurtriers. Les joueurs auront la possibilité d'améliorer leurs armes plus simplement, et même de changer ses attributs, avec de l'acier, la monnaie in-game. Tout est lié à l'arbre de compétence des classes, ce sera donc aux joueurs de faire les bons choix pour créer un personnage au gameplay qui leur correspond et faire des ravages dans les Expéditions.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 2 février 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Google Stadia. Vous pouvez le précommander à 54,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.

