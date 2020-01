PREVIEW de SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold, un Dungeon-RPG qui met l'eau à la bouche

Level-5 est connu pour ses productions colorées et bon enfant, aux mécaniques simples et accrocheuses. C'est donc avec impatience que nous attendions la venue dans nos contrées de SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold sur Switch, un Dungeon-RPG qui est passé entre nos mains le temps de quelques heures en amont de sa sortie. Autant le dire de suite, si vous accrochez au genre, il sera difficile de lâcher la console, à moins de tomber en rade de batterie. Oui, le jeu est assez gourmand en mode Portable, passant de 100 % à 35 % en à peine 3 heures. Cette option de jeu sera donc surtout à réserver pour de courtes sessions si aucune source d'alimentation n'est présente dans les environs.

Le Dungean-RPG de Level-5 a tout pour cartonner et nous a donc bien mis l'eau à la bouche.

Tout comme Fantasy Life en son temps, SNACK WORLD propose dès le départ de créer et nommer notre avatar à partir d'éléments prédéfinis relativement variés en fonction du sexe (carrure, visages, types d'yeux, coupe de cheveux, voix). Pas de mystère, la patte typique de Level-5 se reconnaît en un éclair et tout le monde devrait y trouver son compte, de quoi faire les beaux lors des parties multijoueurs sur la Toile. En parlant de ça, une option permet de bloquer des utilisateurs en ligne, pour jouer en toute tranquillité. Il y a pourtant un détail qui nous a de suite surpris, à savoir le doublage intégral en français jusque dans les répliques que peut lancer notre personnage. Les PNJ parlent ainsi notre langue, mais tous les dialogues ne sont pas forcément parlés, nous laissant le soin de leur lecture. La localisation textuelle est elle aux petits oignons de prime abord, avec des noms bien référencés à l'humour certain (Romarin et Julienne ou Pi-gnocchi-o par exemple) et dont le thème central est la nourriture. Oui, avec une chanson thème intitulée « Les côtelettes, c'est la vie », le doute n'était pas permis ! Un gros délire qui reste en tête... Le titre étant multilingue (français, anglais, allemand, espagnol et italien), nous comprenons de suite les raisons de l'arrivée du jeu si tard après sa parution japonaise.

Nos premiers pas dans le royaume de Tutti-Frutti sont assez clichés, car nous sommes retrouvés amnésiques en n'ayant conscience que de notre nom, mais tout est voulu tant les dialogues s'amusent à casser le 4e mur et tourner à la dérision certains artifices parfois pris bien trop au sérieux dans d'autres RPG. D'ailleurs, il est possible d'effectuer des choix de dialogue, dont nous n'avons pas pu mesurer l'impact concret outre le fait que cela renforce l'immersion. Après notre réveil, il nous est remis un Pix-e Pod, un porte-jaras et nos premiers jaras, avant de devoir nous présenter devant le roi Papaye et sa fille la princesse Melonia. Cette dernière est du type pourrie gâtée et souhaite obtenir un joyau nommé L'œil pourpre. Alors que les gardes n'ont rien pu faire face à Médusa, la créature gardant ce trésor dans les Ruines de Gorgonzola, nous sommes missionnés pour mener à bien cette quête, ça ne traîne pas.

Ces premiers instants sont ponctués de tutoriels simples d'accès et très instructifs via la fonction Aide de notre Pix-e Pod, alors que nous avons le loisir de découvrir la ville et ses diverses boutiques, où nous pouvons nous téléporter via de pratiques raccourcis et orienter la caméra à l'aide du joystick droit. Cet appareil sert notamment à sauvegarder notre progression sur l'un des deux emplacements disponibles, consulter notre profil, voir les médailles obtenues au fil de l'aventure (la première demandant de jouer 30h par exemple) ou encore les permis acquis, qui donnent accès à certaines fonctionnalités comme porter des jaras ou partir en mission dans ce monde, et consulter Pix-e Pedia, une encyclopédie regroupant l'équipement, le bestiaire et les personnages. Pour les connaisseurs de l'anime, notre route croise d'ailleurs celle de Chup, Mayonna, Béarnais, Drachonnée et Grobelin.

Vient ensuite l'introduction aux phases de combat, dont le gameplay peut sembler rudimentaire de prime abord, mais dont une multitude de paramètres pourront intervenir et influencer nos parties. Initialement, nous pouvons équiper 6 jaras différents, prenant la forme d'armes et boucliers, un tonique pour les soins et un parfum servant de soutien. Attaques simple et de charge, esquive, parade, en plus de ces bases, nous pouvons cibler et provoquer un adversaire, et même déclencher une super attaque une fois une jauge remplie. Les ennemis étant plus ou moins résistants à certaines armes, nous pouvons changer de jara d'une simple pression de ZR, le plus efficace s'équipant si nous avons une cible active. Il faut tout de même prêter attention à la jauge de PJ (Points de Jara), qui limite le nombre de coups. Quand une horde de monstres s'attaque à nous, la situation peut donc vite se corser !

Mais attendez, ce n'est pas tout, car nous ne sommes pas seuls sur le terrain, les Snacks alliés nous accompagnent, jusqu'à trois maximum. Il s'agit tout simplement du terme désignant nos compagnons d'aventure, à recruter au préalable, qui sont répartis dans 12 familles différentes (Bête, Combattant, Élémentaire, Reptile, Fantasme, Démon, Mort-vivant, Machine, Naïde, Esprit, Dragon, Adjuvant), la dernière catégorie regroupant les PNJ. S'ils sont contrôlés par l'IA et disposent d'un niveau de symbiose à augmenter, nous pouvons aussi faire appel aux Snacks de poche, où c'est alors nous qui prenons les commandes d'un des deux compagnons préalablement sélectionnés. Mélangez à tout ça le fait qu'il y ait 8 éléments distincts et 11 statuts pouvant nous affecter et vous obtenez des confrontations pouvant se révéler assez tactiques sur la durée. La diversité de l'équipement est elle assurée par le fait que l'attaque de charge ou encore les Fléaux de nos armes (des bonus face à certains types d'ennemis) varient aléatoirement, promettant une chasse au loot intense. D'ailleurs, selon nos prouesses en mission, le nombre de coffres récupéré varie en récompense, contenant tout un tas d'objets utiles à notre aventure.

Nos premières impressions : Vivement ! Il y aurait encore bien des choses à dire sur ce SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold, dont les mécaniques de jeu de rôle sont bien huilées, mais il faudra attendre notre verdict pour cela et surtout voir ce que donne son scénario, en plus d'une possible lassitude qui pourrait émerger sur la durée. Pour le moment, avec son ambiance visuelle médiévale couplée à de la technologie moderne, ses graphismes assez cartoonesques et son humour bien senti, le Dungean-RPG de Level-5 a tout pour cartonner et nous a donc bien mis l'eau à la bouche.