PREVIEW Super Mario RPG : une légende modernisée

En 1996, les joueurs japonais et nord-américains découvraient Mario et son univers sous un jour nouveau dans Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars sur SNES, un jeu de rôle développé par ce qui était alors Square et qui a été le point de départ de deux licences spin-offs pour le plombier de Nintendo. 27 années ont passé et c'est désormais un remake à destination de la Switch se faisant tout simplement nommer Super Mario RPG qui se fait attendre. Nous avons d'ores et déjà pu poser nos mains sur celui-ci, tout en le comparant à l'original et il faut avouer que le chemin parcouru fait plaisir à voir.

Ce remake de Super Mario RPG est bien parti pour totalement nous séduire.

La première chose qui saute aux yeux, ce sont évidemment ses graphismes, forcément plus clinquants qu'à l'époque, du moins en mode Portable pour le moment. Tout a été recréé en conservant un certain feeling old-school, mais les artistes ont étoffé les décors pour les rendre plus attrayants. Par exemple, dans la zone du Château Champignon, le village dispose désormais de remparts tout en pierre et la végétation a été accrue avec diverses textures au sol. Vient ensuite un élément qui rendra enfin le jeu accessible au plus grand nombre : une traduction française. Eh oui, même si des fans ont depuis longtemps proposé leurs alternatives, c'est bien la première fois que Super Mario RPG est disponible dans notre langue. C'est textuellement assez fidèle et les touches d'humour d'antan ont été conservées. Quant à la bande-son, elle reprend les mélopées connues, réorchestrées pour délecter nos oreilles.

En termes d'intrigue, rien ne bouge et nous sommes donc toujours confrontés au Smithy Gang, ou devrions-nous dire désormais à la bande de Forgeroi, qui fait s'écraser une épée géante dans le château de Bowser alors que nous étions à nouveau en train de sauver Peach des griffes de Bowser, le tout sur fond de collecte de sept étoiles. La progression s'effectue toujours de la même façon avec différents lieux accessibles depuis une carte du monde à la manière des niveaux des épisodes 2D de Mario. En revanche, les développeurs ont eu la bonne idée de permettre de se téléporter vers les endroits déjà visités. Cela a pour effet que les trampolines ont disparu, puisque leur utilité a disparu. Les points de sauvegarde sont eux toujours présents, même si des enregistrements automatiques sont régulièrement effectués en entrant dans une nouvelle zone, ce qui est la moindre des choses de nos jours.

De même, il nous est laissé le choix en début de partie entre deux niveaux de difficulté, Facile et Normal, qui affectent les combats. Nous avons évidemment sélectionné le second et même là, cela nous a semblé un poil plus aisé que dans le jeu d'origine, puisque nous avons moins dû faire appel à des objets de soin. Les attaques timées sont évidemment de retour, demandant d'appuyer sur A au bon moment, de même pour nous défendre (avec un effet de bouclier bien visible comme indicateur de réussite), ce qui nous a paru plus simple qu'avant. Une jauge d'action fait elle son apparition, qui augmente en réussissant ces actions coordonnées, dont le compteur de combos ne se réinitialise par entre chaque combat. Les récompenses en étant bon sont dans un premier temps un boost puis lorsqu'elle est remplie, nous pouvons déclencher l'Assistoad. Un bloc coffre apparaît alors et déclenche un effet « aléatoire », appuyer au bon moment permettant d'espérer obtenir ce qui nous est le plus utile. Des soins ou une attaque de groupe sur les ennemis font partie des possibilités, et cela peut s'avérer décisif.

Les ennemis disposent de faiblesses, sur lesquelles nous pouvons jouer, par exemple en employant des Techniques. Le fonctionnement de ces dernières a légèrement été revu, puisque les Points Fleur (PF) sont désormais communs au groupe, ce qui n'est pas si pénalisant que ça contrairement à ce que nous avons directement pensé. Les contrôles pendant et en dehors des combats ont aussi subi un rafraîchissement pour s'adapter aux codes actuels. Ainsi, plus d'erreur possible pour sélectionner un objet ou une Technique, qui nécessitaient d'employer X et Y même pour valider notre choix, puisque c'est la touche A qui sert à tout confirmer, alors que B permet d'annuler au sein de chaque menu. Les nouveaux joueurs ne se rendront compte de rien, mais cela fera la différence chez les plus anciens. Autre détail pour vous, mais qui pour nous veut dire beaucoup, l'écran de montée de niveau fait désormais apparaître Mario sur une scène, entouré de ses compagnons d'aventure. Et nous avons toujours le choix d'un bonus de statistiques entre PV, Physique et Magie, tout l'aspect RPG étant de retour à l'identique avec des équipements à s'équiper. Notons aussi la présence d'un Bestiaire dans le menu et d'un Album de voyage récapitulant les faits importants vécus, avec une ergonomie moderne.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce remake de Super Mario RPG est bien parti pour totalement nous séduire, puisqu'il réussit à conserver ce qui faisait son charme tout en gommant les imperfections d'autrefois, s'adressant ainsi aussi bien aux joueurs nostalgiques qu'à ceux qui le découvriront pour la première fois. Il nous reste évidemment encore beaucoup à voir avant de rendre notre verdict, mais tous les voyants sont au vert pour qu'il rentre à nouveau dans la légende.

