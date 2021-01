TEST de l'Alienware M15 R3 : un portable gamer au design épuré qui en a gros dans le châssis

Un écran... incroyable !





Voilà à peine un an que Dell a remanié sa gamme d’ordinateurs portables pour gamer Alienware et avec l’arrivée récente des nouveaux processeurs Intel Comet Lake-H Mobile de 10e génération, le constructeur nous a proposé de tester la dernière version survitaminée de son M15 baptisé M15 R3 suite au rafraichissement de la gamme.

L’Alienware M15 R3, dans sa version ultime, est la Rolls Royce des portables gaming.

Derrière la référence n00awm15r311 de cet Alienware M15 R3, ce portable embarque le tout dernier Core i9-10980HK, une RTX 2080 Super Max-Q, 32 Go de RAM cadencés à 2666 MHz, un SSD de 512 Go au format M.2, mais surtout un écran OLED Ultra HD 4K (3840x2160) de 15,6 pouces de diagonale et dont la fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz et le temps de réponse de 1 ms. La luminosité est de 400 cd/m² et le contraste de 100000:1. L’ensemble est certifié 100 % DCI-P3 ce qui signifie que l’écran dispose d’une palette de couleur légèrement supérieure à 45 % des différentes couleurs pouvant être naturellement perçues par l'œil humain et, cerise sur le gâteau, il dispose d’un système Tobii Eyetracking sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Clairement, cette configuration ne fait pas dans le détail et sera peut-être l’occasion de rendre visite à votre banquier, mais ce choix vous appartient.

Fermé, l’Alienware M15 R3 présente un design épuré bi-tons, blanc et noir, avec la présence du logo de la marque en légère sous-impression sur la moitié supérieure du capot et la présence des chiffres 1 et 5 dans le coin bas droit afin d’identifier clairement le modèle de portable. Première réaction, le capot a bénéficié d’un traitement de surface particulier qui lui confère quasiment un toucher proche de la peau d’un nouveau-né. Au-delà du fait que nous avons en test la configuration la plus haut de gamme du constructeur (ce portable est disponible sur le site de Dell au prix de 3 898,57 €), le design du produit est extrêmement soigné. Une fois mis sous tension, l’ensemble de l’appareil s’illumine de LED et nous avons tout particulièrement apprécié l'incontournable bouton power avec la tête d’alien. La dalle OLED 4K, quant à elle, nous en met plein la vue avec une profondeur visuelle presque jouissive. Détail, non des moindres, la partie arrière du châssis est entourée d’un bandeau de LED qui, dans sa configuration par défaut en bleu cyan, est du plus bel effet et confirme que nous sommes bien en présence d’un portable gamer. Côté clavier, Dell a fait le choix de ne pas mettre de pavé numérique et le touchpad est parfaitement centré par rapport au clavier ce qui permet de l’utiliser tout en gardant la main gauche sur les commandes (Z, Q, S, D) par exemple.

Au rang des singularités, nous retrouvons deux haut-parleurs sur la face avant biseautée, qui contribuent au design particulièrement hypant du laptop ainsi qu’un dispositif Eye tracker Tobii qui rajoutera une couche d’immersion supplémentaire lors des sessions gaming avec un angle de vue qui s’ajustera là où vous regardez (la liste des jeux compatibles est disponible ici). Gageons que cette technologie, pour la première fois implantée sur un portable de dimension 15,6 pouces, deviendra la norme dans le monde du gaming et fera l’objet d’une couverture à part si nous avons l’opportunité de la tester de manière dédiée.

Côté connectiques, il y a une prise RJ45, 1 port USB type A et un connecteur Jack sur le côté gauche, et il sera donc nécessaire d'opter pour un adaptateur afin de brancher les casques gaming avec deux Jack 3.5. Sur la face arrière, il y a la prise d’alimentation et un connecteur spécial qui permet de brancher un amplificateur graphique Alienware qui est un boîtier permettant de connecter une carte graphique dite de bureau, ainsi qu’un port USB Type-C, un Display Port (pour brancher un casque VR par exemple) et un port HDMI. Enfin, sur le côté droit, nous retrouvons deux ports USB Type-A et un lecteur de carte micro SD.

Un PC à notre image





Le clavier du M15 R3 est un modèle RGB backlight, au toucher très soft qui donne l’impression que les touches (0,2 mm concave) sont si souples que nos doigts vont s’enfoncer dedans. Le confort de frappe est tout simplement excellent et même lorsque nos doigts tapent rapidement sur le clavier, nous ne pouvons que remarquer l’absence quasi totale de bruit. Comme il s’agit d’un PC de 15,6 pouces, Alienware a supprimé le pavé numérique ce qui a permis de recentrer le clavier par rapport à l’écran et contribue ainsi à l’excellence du design du produit. Le constructeur a choisi de mettre les touches Impr. Écran, Pause et Suppr dans la continuité de la barre des touches de fonction (F1, F2, etc.) et de mettre les touches Page Haut/Bas à côté des flèches de direction, permettant d’avoir ainsi un clavier quasiment rectangulaire. Le pas latéral des touches est d’environ 19 mm aussi bien en hauteur qu’en largeur ce qui permet de trouver naturellement les touches.

Lors du premier affichage, la profondeur du noir est bluffante.

Enfin, la combinaison Fn+F12 permet de désactiver toutes les zones rétroéclairées ce qui s’avèrera utile pour bingewatcher des séries sur Netflix ou Disney+ dans son lit. Concernant le touchpad, la partie supérieure permet d’effectuer l’équivalent d’un simple clic gauche et la partie inférieure gauche ou droit, le clic considéré. Fait amusant les bruits du clic gauche et droit sont différents. Le côté agréable, bien conçu et stylé du clavier, n’est hélas pas sans contrepartie et tout comme sur le M15 R2, il faudra bien choisir à la commande si vous souhaitez 16 Go ou 32 Go, car la RAM étant soudée, vous ne pourrez pas rajouter de mémoire par la suite.

Afin de profiter du M15 R3 à fond, il faut passer pour l’Alienware Command Center, car l’application permet de personnaliser et de s'approprier entièrement le PC. Commençons par la couleur du logo Alien Head sur le capot, mais aussi la couleur du bouton d’allumage, la barre de LED sur la face arrière puis vous pourrez aussi définir les couleurs des touches du clavier, délimité en 4 zones distinctes, ou affecter des couleurs spécifiques en fonction de vos macros de jeu. Dans un deuxième temps vous pouvez paramétrer le niveau d’utilisation des ventilateurs, la configuration audio, le niveau de performance du processeur (d’utilisation normale à performance maximum). Parmi les différentes fonctions, nous retenons l’Audio Recon qui est une représentation visuelle (cercle bleu par exemple dans CS:GO) signalant d’où provient le son, pratique pour éviter de se faire frag à répétition dans les FPS. Pour finir sur l’AWCC, tout ce que vous allez paramétrer peut être associé à un thème directement associé à un jeu ou à une application. À tout moment il est possible scanner la bibliothèque de vos jeux installés, mais en plus du scan automatique, vous pouvez ajouter manuellement tous les jeux ou programmes que vous aurez installés par la suite.

Revenons maintenant sur l’argument phare du M15 R3 qui est son écran OLED Ultra HD 4K qui, rappelons-le, est le seul PC portable de la gamme M d'Alienware à proposer une dalle de cette qualité avec un format 15,6 pouces. Lors du premier affichage, la profondeur du noir est bluffante, à presque en faire rougir une télé OLED, certes de petite taille. Avec sa luminosité de 400 cd/m² et un contraste de 100000:1, les couleurs sont d’une telle intensité que nous avons eu l’impression d’avoir une surface bien plus grande et la dalle brillante, qui pourrait être vue comme un défaut, permet de se servir de ce PC à l’extérieur même en plein soleil. Enfin, la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz ne sera pas un problème, aucun GPU mobile n’étant capable de dépasser les 60 fps en résolution 4K sur les AAA récents. Pour ceux que le 60 Hz rebuterait, sachez que le M15 R3 est aussi disponible avec au choix, un écran 144 Hz ou carrément du 300 Hz ! Dernier détail, l’écran se met en veille automatiquement dès que vous ne le regardez plus (grâce à l'Eye tracking) et permet ainsi de prolonger la durée de vie de la batterie si jamais vous devez faire une pause.

Ça pulse !





Pour la partie sonore, Dell annonce avoir revu sa copie avec ses nouveaux haut-parleurs stéréo bidirectionnels présents dans le bandeau biseauté de la face avant. Le constructeur affirme que les basses et les aigus ont été amplifiés respectivement de 2,5 et 2 fois par rapport à la génération précédente. Ces haut-parleurs auraient la capacité de délivrer un son 30 % plus fort, bref du lourd pour l’immersion, et ce sans casque. Bien, et les jeux dans tout cela ? Pour rappel le M15 R3 embarque le tout dernier Core i9-10980HK cadencé à 2,4 GHz (5,4 GHz en mode Turbo), une RTX 2080 Super Max-Q, 32 Go de RAM cadencés à 2 666 MHz, un SSD de 512 Go au format M.2 où sont installés Windows 10 et les jeux lancés pour le test.

De jolis scores de benchmark pour un portable.

Tomb Raider et Far Cry 5 tournent en moyenne 39 fps. Qui dit test, dit challenge et le M15 R3 aura du mal à dépasser les 25 fps en 4K sur Flight Simulator 2020. Enfin, en 4K HDR Ultra et MSAA 8X sur Forza Horizon 4, le PC affiche un honorable 45 fps en moyenne. Première remarque suite aux tests, l'unique SSD de 512 Go ne permet pas d'installer beaucoup de jeux. Après y avoir mis Flight Simulator 2020, Forza Horizon 4, Wolfenstein: Youngblood, Far Cry 5 et Tomb Raider le SSD était quasiment plein. Néanmoins le M15 dispose de 2 ports M.2 et il sera ainsi possible d'upgrader la capacité de stockage locale.

Alienware étant la marque de tous les excès, nous avons donc poussé ce M15 R3 dans ses retranchements. Le premier test a été réalisé sous Cinebench R20 et d'emblée le processeur fait le job, puisqu'avec ses 8 cœurs et ses 16 threads, il obtient un score de 4 351 points en multi-threads et 492 points en mono-core le tout avec un TDP de 45 Watts. Un passage rapide sur 3DMark gratifie ce M3 de 8 452 points sur Timespy et respectivement 3 652 et 5 936 sur PCMark8 et PCMark10 qui sont de jolis scores de benchmark pour un portable. Comme vous pouvez vous en douter, l'engin est VR Ready puisqu'il a explosé les compteurs à 10 000 pts sur Superposition benchmark en mode VR optimum que ce soit avec un HTC Vive Pro ou un Oculus Rift.

De par son design et son poids contenu (2,4 kg), Alienware a dû faire des choix pour éviter une chauffe excessive dans un châssis fin et, pas de miracle, il sera préférable de jouer avec un casque sur les oreilles sous peine d'avoir l'impression de jouer à côté d'un ventilateur de climatisation (pointe à 65 dB enregistrée). De même, la batterie, bien que d'une capacité 86 Wh, aura du mal à tenir le coup plus de 3h en usage bureautique simple et il va de soi que pour jouer à pleine puissance, il faudra brancher le chargeur. Enfin, le clavier sera rapidement tiède, faute à une dissipation limitée par les choix techniques faits par le constructeur.

Pour conclure, il vous appartiendra de choisir entre la dalle OLED 4K ou une dalle FHD 300 Hz en fonction de l'utilisation que vous aurez de cet M15 R3. Suivant les options retenues, une visite de courtoisie chez votre banquier sera probablement nécessaire. Et si finalement ce portable (qui est indéniablement un magnifique objet) n'était peut-être pas uniquement destiné aux gamers, mais aux créatifs qui ont de par leur métier besoin de puissance et rendu le plus réaliste possible ?

Les plus Un design tout simplement au top

De nouvelles technologies embarquées telles que l'Eye tracking ainsi que l’Audio Recon

Un écran OLED au rendu colorimétrique juste incroyable

Un Command Center qui permet de s’approprier le PC et de rendre l’expérience unique (centraliser les jeux possédés, personnaliser le RGB, overclocking, etc.) Les moins L’impossibilité de rajouter de la RAM (soudée...)

Le bruit des ventilateurs en pleine charge

Une configuration à presque 4 000 € ce qui ne la met pas à la portée de toutes les bourses