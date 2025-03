TEST Assassin’s Creed Shadows : la ROG Ally Z1 Extreme ronronne comme un chat

Fluidité et beauté, c’est possible !





Ubisoft dégaine enfin Assassin’s Creed Shadows et, bien sûr, nous avons testé cette aventure féodale sur la ROG Ally Z1 Extreme. L’idée d’arpenter le Japon du XVIe siècle, sabre au clair et shuriken à la main, dans une expérience portable, ça fait rêver. Mais que vaut cette version sur la console d’ASUS ? Est-ce un rêve fluide ou un cauchemar à 15 fps ? Arrêtons de parler et passons au concret !

Un véritable plaisir dans la poche !

Par pure curiosité (et folie), nous avons tout poussé à fond. Graphismes Ultra, 1080p, la console branchée sur secteur pour obtenir du 30W, et quelques convertisseurs ajoutés (sans ça, le jeu plante)... Et sans surprise, la console peine à suivre. Certes, le jeu est magnifique, nous avons des textures détaillées, des jeux de lumière somptueux, ou encore des effets de particules bluffants… mais à quel prix ? Un framerate qui oscille entre 18 et 22 fps, ce qui rend l’expérience peu agréable. Encore une fois, c’était juste pour « essayer ».

Passons maintenant à l’autre extrême. Changement radical, nous avons tout mis en « Faible », abaissé la résolution à 720p et opté pour le mode Performance. Verdict ? Le nombre d’images par seconde est excellent, le titre tourne dans les 50 et 60 fps, une fluidité exemplaire. Certes, quelques détails sont sacrifiés, mais Ubisoft a fait un travail d’optimisation impressionnant. Les jeux de lumière restent plaisants, les décors sont riches, ce Japon virtuel en met plein les mirettes. Seule ombre au tableau, le 720p apporte un léger flou à l’image, mais honnêtement, en mode nomade, c’est très supportable.

720p à gauche, 900p à droite.



Après plusieurs essais, nous avons trouvé la configuration idéale pour jouer avec un bon compromis entre framerate et visuel. Voici donc le type de réglages que nous avons apprécié :

Résolution : 900p (cela suffit largement pour un écran 7 pouces)

Préréglage général : nous sommes partis du mode « Élevé », puis nous avons ajusté certains choses à notre convenance, à savoir :

Qualité du convertisseur : Équilibré Utilisation de la résolution dynamique : Oui Génération d’images : FSR Qualité ray Tracing et BVH : Faible Qualité des ombres : Moyenne Niveau d’affichage des textures : Moyenne Qualité de l’eau : Moyenne Qualité des particules : Moyenne Densité du fouillis : Ultra élevée Textures visuelles : Moyenne Nombre de mèches : joueur uniquement Qualité des nuages : Moyenne Qualité du brouillard : Moyenne



Avec ces réglages, nous obtenons un framerate entre 30 et 40 fps en monde ouvert et plus de 40 fps en zone cloîtrée. Assassin’s Creed Shadows est stable, les ombres dynamiques sont splendides, et le niveau de détail des environnements est tout simplement impressionnant. Bien évidemment, si vous jouez chez vous, branchez la console sur secteur pour booster les watts et améliorer la stabilité.

Ne tournons pas autour du pot, Assassin’s Creed Shadows en mode portable, c’est un grand oui ! Le titre se débrouille très bien sur la ROG Ally Z1 Extreme. Oui, le mode Ultra est hors de portée, mais avec quelques ajustements, il est possible de profiter d'une très belle expérience sans trop de concessions. Pour ceux qui veulent une immersion fluide et visuellement convaincante, le combo 900p / « Élevé » / « FSR » est clairement la meilleure option. Et vous l’aurez compris, si vous êtes un accro aux 60 fps, descendez en 720p avec des graphismes en « Faible » et profitez d’une fluidité optimale. Quoi qu’il en soit, les développeurs ont fait du bon travail, l’optimisation est au poil, un véritable plaisir dans la poche !

