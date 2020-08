TEST de Biped : pas de bras... mais deux pieds et un concept original, surtout à deux joueurs !

Biped, sans les mains !





Biped est développé par Next Studio, édité par Meta Publishing et vient de faire son arrivée sur Nintendo Switch. Le concept ? Incarner un petit robot sans bras, mais avec deux pieds qui lui permettent de faire tout ce dont il a besoin. Et ses pieds, c'est nous qui les dirigeons avec nos... pouces, mais nous y reviendrons. S'il est jouable seul, ce plateformer a été pensé pour être joué à deux. Petite perle indépendante sur PC et sur PlayStation 4, ce portage lui offre une visibilité « casual » bien plus large et surtout une plateforme portable qui permet, sans investissement dans une manette supplémentaire, la possibilité d'organiser des parties improvisées en coopération entre potes ou collègues de bureau. L'idée est bonne, mais la réalisation suit-elle ?

Ce n'est pas la narration de Biped qui fait son charme et c'est vers tout le reste qu'il faut se tourner pour l'apprécier.

Soyons clairs, dans Biped l'histoire n'est clairement qu'un prétexte. Depuis le vaisseau de maintenance Onion, une équipe composée de deux petits robots bipèdes, dénommés Sila et Aku, est envoyée sur Terre pour réactiver des balises intergalactiques qui ont été mises hors service quand ce qui semble être une éruption solaire a touché la planète de plein fouet. Et c'est tout, ou presque, car il y a aussi une petite séquence de fin, que nous ne spoilerons pas, mais dont le contenu tient en une courte phrase. Entre les deux ? Il faut traverser les niveaux et cela demande un peu d'agilité, parfois de la patience, d'autres fois de la logique et, en jouant à deux, de la coordination. Côté visuel, Biped régale nos rétines avec des graphismes vraiment mignons et très colorés, les animations sont fluides et les cinématiques font très dessin animé. Le jeu est aussi plutôt bien servi avec une musique sympathique qui meuble bien en fond sonore et des bruitages parfaitement adaptés.

Effectivement, le concept de Biped c'est que le pied droit de notre robot est piloté par le joystick droit, et le gauche par le gauche. C'est donc avec nos pouces qu'il faut faire avancer notre petit robot, un pied après l'autre. Comme ils n'ont pas de bras, les pieds servent aussi de mains et peuvent déplacer des leviers, attraper et jeter des objets ou encore appuyer sur des boutons. Pour gagner du temps dans les niveaux, dans de nombreux espaces lisses, il est possible de déplacer notre petit Biped en le faisant glisser sur ses deux pieds en même temps. Pour avancer dans les niveaux, récolter des étoiles et arriver à activer les fameuses balises, il faut traverser des passages pas toujours accueillants avec leurs mécanismes visant à nous faire tomber, souvent étroits, et toujours très accidentogènes.

Certains d'entre eux sont même très acrobatiques et il faudra respecter un timing serré et savoir faire preuve de logique et d'équilibre pour en sortir sans jeter la Switch contre un mur. Pour ouvrir les différents portails, il faut appuyer, toujours avec ses pieds, sur un ou plusieurs boutons et même parfois le faire dans un ordre précis à découvrir en observant l'environnement proche. Conçus pour être joués à deux, les différents puzzles et autres plateformes doivent être gérés avec votre partenaire et cela augmente sérieusement la difficulté, mais aussi les crises de rire ou de colère... selon le cas. Par exemple, devoir traverser un plateau en équilibre de façon synchrone pour qu'il ne bascule pas nous a occupés un bon moment. En solo, le jeu a été ajusté et quand il faut impérativement un compère pour passer (comme dans l'exemple donné précédemment), c'est un Biped géré par l'ordinateur qui s'en charge. Globalement, cela fonctionne plutôt bien et jouer seul n'est pas aussi fun qu'à deux, mais reste fort sympathique.

Et si nous parlions des Joy-Con dans la version à 2 joueurs?





Biped offre la possibilité de jouer en mode Portable ou TV à deux joueurs avec les Joy-Con de la console. Cette idée, tout à fait louable et économique, demande une gestion pas très simple pour arriver à ses fins. En effet, la base du jeu est qu'il y a un joystick par pied, et sur les Joy-Con, il n'y en a qu'un sur chaque. Par conséquent, dans cette configuration les allers et retours du joystick engendrent le déplacement automatique des pieds du personnage. Bien pensé, même si cela édulcore un peu le gameplay original. Là où cela se complique un poil, c'est quand il faut spécifiquement gérer le pied gauche ou le droit. Pour y arriver, il faut appuyer en plus sur les boutons L ou R selon celui qu'il faut utiliser. Si cela paraît simple sur le papier, en pratique, c'est un peu plus délicat surtout dans des coins où il faut faire plusieurs enchaînements. En gros, cela dépanne, mais prévoyez une vraie manette en plus si vous voulez jouer en duo.

Si ce n'est pas la narration de Biped qui fait son charme, c'est vers tout le reste qu'il faut se tourner pour l'apprécier. Avec des graphismes mignons, un gameplay original, un level design vraiment très bien pensé pour être joué à deux, des niveaux évitant la monotonie en variant les plaisirs, Biped est un indé qui aurait pu hériter d'une meilleure note s'il avait été plus long, un poil plus fun en solo et jouable en ligne (comme la version PC).

De plus, parfois exigeant en termes de précision, les Joy-Con n'aident pas forcément le joueur dans sa quête. Par contre, avec les manettes Switch Pro, le jeu retrouve (presque) le même niveau que les versions PC et PS4 en termes de maniabilité. Au final, à deux, Biped est une pépite qui vous fera passer de très bons moments. En solitaire, même si c'est moins fun, la recherche du 100 % pousse un peu la difficulté et rallonge la durée de vie de façon sympathique (pour ceux qui aiment ce genre de défis).

Biped est actuellement disponible sur le Nintendo eShop au prix de 14,95 €, mais si vous êtes équipé, préférez la version PC jouable en ligne que vous pouvez vous offrir à 7,99 € chez notre partenaire Gamesplanet.

Les plus Un concept original de gameplay

Un jeu véritablement pensé pour de la coopération

Jouable à deux avec les Joy-Con

Une direction artistique toute mimi

Une difficulté bien dosée Les moins Les joysticks manquent de précision

Jouablité à deux avec les Joy-Con un peu compliquée

Durée de vie courte

Absence de multi online

Notation Graphisme 15 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 12 20 Scénario 11 20 Verdict 14 20