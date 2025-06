TEST Bravely Default Flying Fairy HD Remaster : un JRPG sublimé sur Switch 2 !

Avant Triangle Strategy et Octopath Traveler, Square Enix avait déjà voulu remettre les JRPG sur le devant de la scène avec Bravely Default, un jeu de rôle à l’ancienne dans la pure lignée des Final Fantasy. Un titre à la 3DS, produit par Tomoya Asano, avec une direction artistique assurée par Akihiko Yoshida (FF Tactics, XII et XIV, Vagrant Story) et qui a séduit de nombreux joueurs. À l’occasion du lancement de la Switch 2, Square Enix propose une version HD Remaster du RPG, nous sommes retournés à Luxendarc avec de grandes attentes et nous n’avons pas été déçus !

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster est sublimé par rapport à la version 3DS.

Disons-le d’emblée, la direction artistique de Bravely Default était déjà magnifique sur 3DS, elle est ici sublimée sur l’écran 8 pouces de la Switch 2 en mode Portable. Les environnements réalisés à la main en mettent plein la vue, c’est beau et détaillé, c’est un réel plaisir de les redécouvrir sur un écran bien plus grand que celui de la 3DS. Mais… il y a quand même un petit flou, baveux, sur les dessins des décors. En plus de cela, le style graphique des personnages n’a pas changé, nous retrouvons des héros et héroïnes façon chibi, c’est mignon, mais un peu daté, les modèles (et surtout les visages) sont trop simplistes. Tout est lisse, tout est propre, mais désormais, les personnages dénotent vraiment des décors bourrés de détails. Est-ce grave ? Non, c’est le style jeu, qui faisait son charme en 2012 et ça fonctionne toujours en 2025.

Et en mode TV, ça donne quoi ? Eh bien c’est globalement la même chose, mais l’effet un peu flouté des décors est évidemment plus visible et il y a un poil d’aliasing autour des personnages. C’est vraiment pour chipoter, le jeu de rôle reste quand même très beau. À l’époque de la 3DS, Bravely Default utilisait StreetPass pour introduire des villageois dans votre partie, cette mécanique a évidemment été revisitée, avec des fantômes à collecter dans les villes majeures. Pas de gros changements pour reconstruire Norende, donc.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster accueille tout de même deux nouveautés, des mini-jeux à découvrir dans le menu principal ou dans la troisième ville, après quelques heures de jeu. Ces jeux activités bonus utilisent le mode Souris des Joy-Con 2, avec un premier mini-jeu très amusant nous demandant de piloter le dirigeable en gérant la hauteur et la direction pour franchir des cercles, mais également tout un tas d’autres éléments pour gagner des points bonus. Ça fonctionne bien et c’est plutôt amusant, les parties ne sont pas longues, mais très intenses, il y a toujours quelque chose à gérer pendant la navigation. L’autre mini-jeu nous a un peu moins passionné, il s’agit d’un jeu de rythme où il faut placer ses Joy-Con 2 au bon endroit, voire appuyer sur R/L, pour marquer un maximum de points. De petits ajouts qui amuseront certains joueurs pendant un temps, mais l’intérêt est assez réduit, bien qu’ils permettent d’obtenir des bonus in-game.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster a droit à une version physique sur Nintendo Switch 2, mais malheureusement, Square Enix a opté pour une carte clé de jeu… Il faut donc insérer la cartouche et télécharger le jeu, qui ne pèse pourtant que 9,2 Go dans sa version numérique, il y avait largement matière à le caser dans une cartouche de 64 Go.

Bravely Default était déjà un excellent jeu de rôle japonais à l’époque et cette version remastérisée permet à une nouvelle génération de joueurs de le découvrir. Si vous ne connaissez que les récentes productions de Tomoya Asano (Octopath Traveler, Triangle Strategy), Bravely Default Flying Fairy HD Remaster est incontournable et vaut le coup sur Switch 2, le titre est sublimé par rapport à la version 3DS. Cependant, les mini-jeux sont sympathiques, mais un peu anecdotiques.

Les plus Les décors, qu’est-ce que c’est beau !

Le mini-jeu du dirigeable, vraiment fun

Toujours un excellent JRPG Les moins Les personnages chibi sont maintenant trop simplistes

Le lifting se voit, c’est un poil flou sur les dessins à la main (ça chipote)

Notation Verdict 17 20