TEST Castlevania Advance Collection : la fainéantise a un nom

Tout comme Capcom, Konami porte diverses grosses productions d’antan sur nos machines actuelles. Ainsi, après une compilation plus que sympathique, Castlevania Anniversary Collection, la firme propose de nouveaux portages en se focalisant sur les titres de la GBA, Castlevania Advance Collection. Seulement voilà, M2, un studio renommé qui arrive à marquer les esprits pour exhiber un rendu convenable sur nos écrans actuels, ne s’est pas pris la tête avec ce recueil vidéoludique qui nous fait légèrement grincer des dents.

Nous tombons de haut...

Et pour cause, les développeurs n’ont pas inclus de filtres pour adoucir l’image. Alors, quoi ? Nous nous retrouvons avec un gros tas de bouilli, à peine visible, qui dérange la rétine. C’est une catastrophe... Dans les parages, nous avons droit à un rendu en 4:3, un cadre plus petit ou du 16:9 qui déforme et dénature les jeux ; par pitié, arrêtez d’inclure une telle option dans les compilations ! Tout comme l'écran de la GBA, pourquoi ne pas avoir mis une grille pour atténuer les contours ? Trop compliqué ? Dans ce cas-là, il suffisait de prendre le filtre « dot matrix », qui est déjà disponible dans Castlevania Anniversary Collection pour le jeu Game Boy. Et si là aussi ce n’est pas faisable, pourquoi pas des scanlines ? Ce serait mieux que rien, car nous avons sous les yeux quelque chose qui fatigue et ennuie les mirettes. Une horreur... Dans tout cela, seul Castlevania: Vampire's Kiss (un jeu SNES... qu’est-ce qu’il fait là d’ailleurs ?) a droit à ces petites scanlines, plutôt bien réalisées, et c’est tout.

En outre, des « Gadgets » font dorénavant partie de la fête pour afficher à l’image certaines choses (comme le nom des ennemis que vous venez de vaincre). Et ? C’est inutile... Non, pire que cela, ça gêne la lisibilité de certaines phases, car ils empiètent directement sur notre écran. Notre conseil du jour : désactivez ce fléau. Autre nouveauté qui est normalement la bienvenue, la possibilité de sauvegarder/charger à tout moment une partie. Cependant, nous avons rencontré, de temps en temps seulement, des soucis de crashs lorsque nous voulions enregistrer notre aventure. Pour finir, chose à prendre en compte, seul Castlevania: Aria of Sorrow a l’honneur d’afficher du français, pour les autres, il faut se contenter de la langue de Shakespeare (ou de Mishima).

Nous avions de grands espoirs, surtout que M2 est derrière ces portages, et nous tombons de haut... Castlevania Advance Collection est une compilation qui ne ravit pas. C’est frustrant, car des productions légendaires font leur retour dans nos machines actuelles et, au final, nous nous retrouvons avec un simple copier-coller sans vrais ajouts, sans peaufinage, avec en prime des bugs dans les parages. La question est donc la suivante : pourquoi ? Bref, si vous voulez tout de même craquer, nous vous recommander d’y jouer sur Switch en mode Portable, la petitesse de l’écran va compresser les gros tas de pixels pour obtenir quelque chose de plus visible. Mais sincèrement, si vous avez encore la GBA et les cartouches dans les parages, mieux vaut dépoussiérer vos bébés pour avoir une expérience optimale et sans accroc.

Les plus Des jeux légendaires de retour… Les moins … mais qui auraient mérité un meilleur traitement

Pas de filtres pour adoucir l’image, énervant

Des bugs de sauvegarde

Seul Castlevania Aria of Sorrow est en français

Les Gadgets, merci, mais non merci

Notation Verdict 7 20