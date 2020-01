TEST du clavier Alienware AW510K : un petit nouveau aux grands projets

Joli spécimen





Une surface large, un design épuré, mais élégant typique de la marque à l'alien... Pas de doute l'AW510K fait bien partie de la famille ! Nous sommes séduits d'abord par les touches ABS ultra fines, le rétroéclairage RGB touche par touche et la facilité de prise en main apparente de la bête. Il faut dire que Dell n'a pas fait les choses à moitié, avec un châssis en plastique rigide surmonté d’une plaque en aluminium et une armée de touches où s'associent l'ergonomie du Low Profile et les switches rouges mécaniques Cherry MX que nous retrouvons maintenant dans la plupart des claviers haut de gamme. Le résultat se veut compact et sensible au moindre contact. Bon, avec 467 x 156,2 mm x 29,4 mm comme dimensions, nous avons vu mieux pour un supposé extra-plat, mais l'effort est fait.

Au premier contact, la solidité est au top et la gestion du bruit est plutôt pas mal.

Mais forcément, nous y regardons de plus près. Au premier contact, la solidité est au top et la gestion du bruit est plutôt pas mal. L'AW510K s'accompagne d'un port USB en passthrough et d'un câble de deux mètres de long qui permet une transmission fluide et sans interférences. Deux pieds escamotables relèvent le tout d'environ 3 cm pour varier la position et suivre la courbe naturelle de la main. La marque nous le vend comme capable d'encaisser 50 millions de frappes sans perdre en qualité. À voir sur le long terme, mais à ce stade, nous avions hâte de le mettre à l'épreuve !

Offre complète





Et la découverte se poursuit sans trop de couacs à l'horizon. Les jeux de lumière sont intégralement personnalisables grâce au système de commande lumineux Alien FX et mieux encore. Il est possible d'associer combinaisons lumineuses et jeux pour une expérience vraiment immersive. Envie d'un flash de lumière blanche à chaque fois que vous tuez un ennemi ? Aucun problème ! Nous éviterons pour le coup de nous lancer dans une boucherie façon Call of Duty pour ne pas frôler la crise d'épilepsie. Mais le concept reste quand même hyper attractif d'autant que les touches du clavier sont rapprochées et sensibles juste ce qu'il faut pour permettre un ciblage des ennemis rapide et fluide. Environ 200 jeux supportent aujourd'hui la personnalisation de ce système lumineux.

Nous regretterons sans doute l'absence de quelques touches macros latérales supplémentaires.

Et puis l’AW510K a aussi misé sur la polyvalence. Pour peu que la rapidité de réponse et la finesse des touches ne soient pas un frein pour vous, il est tout à fait possible d’y avoir recours pour toutes les activités du quotidien. Un vrai must pour les adeptes de la frappe nette et précise. Du reste, l'AW510K est bourré de fonctions multimédias. Bouton mute, touches programmables, prise en charge de macros et profils via le logiciel maison, contrôle de la musique par mollette pour plus de précision... Nous regretterons sans doute l'absence de quelques touches macros latérales supplémentaires, pas mal appréciées des gamers, mais nous mettrons ça sur le fait d'en vouloir toujours plus !

Le luxe se paie





Face à un parcours quasi sans faute, dommage que le prix débarque comme un pavé dans la mare. L'engin est proposé à 159,99 $ tandis que son frangin l'AW310K légèrement moins perfectionné est vendu au prix de 99,99 $. Soixante dollars de différence, ça fait quand même un peu mal pour quelques fonctionnalités supplémentaires et un rétroéclairage multicolore (celui de l'AW310K est entièrement blanc), mais tant pis, nous n'avons pas eu l'occasion de regretter la qualité. Avec ce dernier-né de la gamme, l’américain Dell confirme une fois de plus son savoir-faire en matière de clavier. À compléter peut-être avec d’autres appareils de l’écosystème Alienware pour découvrir les différents modes d’interaction.

En bref, il s'agit là de l’un des meilleurs claviers que nous ayons jamais eu l'occasion de tester. Nous avons beau avoir largement fait le tour des touches mécaniques, l’AW510K reste une petite pépite qui se détache nettement du lot grâce une parfaite fluidité des opérations en jeux, et ce malgré des lignes ultra classiques !

Les plus Facilité à prendre en main

Compact et solide

Bon agencement des touches

200 jeux à personnaliser avec le système lumineux

Frappes précises Les moins Confort moyen en position levée

Résistance des touches non réglables

Manque de macros