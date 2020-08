TEST du Creative Sound Blaster G3 : une carte son DAC abordable et qui fonctionne sur PS4 et Switch

Creative est bien connu pour ses cartes son, ses enceintes, ses écouteurs et ses casques, la marque est spécialisée dans l'audio et propose dans son catalogue le Sound Blaster G3, un DAC qui fait également office d'amplificateur, officiellement compatible avec les PC, mais aussi les PlayStation 4 et Nintendo Switch, chose suffisamment rare pour qu'il vaille le coup d'être regardé à la loupe.

À l'ouverture de la boîte, ce qui surprend au premier coup d'œil, c'est la taille du Sound Blaster G3, plutôt imposante pour une carte son en USB, pour cause, le DAC inclut un paquet de boutons, impossible de faire plus petit sans que l'utilisateur s'y perde. Le câble se termine en USB-C, un adaptateur USB-A est inclus et Creative fournit même un petit câble optique. Pour la finition, c'est totalement du plastique, noir mat, plutôt agréable au toucher et qui ne garde pas de traces de doigts, il faut quand même noter un léger jeu dans les boutons poussoirs, contrairement aux molettes, qui offrent quant à elle une petite résistance, bien pratique pour ajuster le réglage précisément. Par ailleurs, de fines bandes en caoutchouc sont présentes à l'arrière pour poser le DAC sur un bureau et éviter qu'il glisse pendant l'utilisation.

Les boutons, justement, passons-les en revue. Au centre du Sound Blaster G3, nous avons un bouton principal activant à la volée l'Amplificateur de pas, la fonctionnalité majeure de ce DAC sur laquelle nous reviendrons plus tard. Sur les tranches se trouvent un bouton pour activer ou couper le microphone, une molette pour régler le volume de la voix, une seconde molette pour ajuster le volume sonore et un dernier bouton pour gérer le GameVoice Mix, avec la précédente molette. Tout cela est bien réparti de chaque côté du boîtier, l'utilisateur s'y retrouve facilement. Enfin, en bas du DAC se trouvent un port optique ainsi que deux ports Jack 3.5 pour le microphone et le casque.

Le Sound Blaster G3 est donc un DAC pensé pour le PC, ainsi que les PS4 et Switch, mais son utilisation diffère légèrement selon si vous voulez vous en servir sur ordinateurs ou consoles. Commençons donc par le PC, la carte son se branche en USB-C (si votre machine possède un port) ou en USB-A via l'adaptateur, et il faut télécharger le logiciel Sound Blaster Command pour découvrir tout le potentiel du Sound Blaster G3. Le logiciel est une mine d'or pour régler au poil le son, avec d'abord la gestion du profil SBX permettant d'activer le son Surround, le Crystalizer (pour un rendu plus clair et précis, surtout dans les musiques), le boost de basses, le Smart Volume (pour éviter les gros écarts de son) et de Dialog +, mettant en avant les voix. Chaque réglage peut être activé ou désactivé indépendamment, avec également une gestion de l'intensité de l'option, pour un rendu parfaitement adapté aux choix de l'utilisateur. Des profils prédéfinis sont proposés, pour les films, la musique et bien évidemment les jeux vidéo de manière globale, mais un tas de préréglages sont là pour des titres bien précis comme Apex Legends, Arena of Valor, les Call of Duty, CS:GO, Dota 2, Fortnite, LoL, MGS V, Overwatch, PUBG, Project CARS, Rocket League et The Witcher 3: Wild Hunt, ou avec des options pour les genres de manière plus générale (FPS, RPG, RTS, Stade, Simulation automobile ou encore Action et Aventure). Pas aussi précis qu'un réglage personnalisé, ces profils sont quand même bien utiles pour se mettre dans l'ambiance rapidement, les options pour un FPS ne sont évidemment pas les mêmes que pour un jeu de course. Vient ensuite un égaliseur encore plus complet, avec là encore des réglages prédéfinis selon le style de musique ou les jeux (la liste est la même), mais l'utilisateur peut ici ajuster l'intensité des décibels selon plusieurs fréquences pour un réglage ultra précis, réservé aux oreilles les plus attentives. Deux autres options permettent de gérer l'intensité des basses et des aigus, la personnalisation du profil est totale.

D'autres réglages plus classiques sont proposés via le Sound Blaster Command, comme la qualité audio (de 16 bits/48 kHz à 24 bits/96 kHz), la gestion du volume du microphone avec une amélioration de la clarté de la voix (Noise Reduction, Acoustic Echo Cancellation, Smart Volume et Mic EQ), le Voice Morph pour appliquer des effets sur la voix (inutile, mais amusant 30 secondes) ou encore le GameVoice Mix pour gérer la balance entre le volume du chat vocal et celui du jeu. Mais le plus important, c'est le Scout Mode, aussi appelé Amplificateur de pas, qui met en avant certains sons comme les pas ou le bruit des armes dans les FPS. Un réglage qui n'est pas compatible avec le profil SBX ou l'égaliseur, mais qui booste de manière très réussie certaines fréquences sans dénaturer le reste du spectre sonore, pour une immersion totale dans les jeux. Il est même possible de créer un raccourci clavier pour activer l'option sans avoir à passer par le logiciel ou le boîtier. Et enfin, nous retrouvons un mélangeur très classique, permettant de gérer le volume du casque, de la voix ou encore du retour du microphone, des options déjà présentes ailleurs, mais regroupées ici sur le même onglet.

Sur PC, le Sound Blaster G3 est bien pratique, mais ce n'est pas vraiment révolutionnaire. Si vous avez déjà une carte son de bonne qualité incluse dans votre ordinateur, le DAC n'apporte pas grand-chose en termes d'options via le logiciel. Mais cela améliore-t-il vraiment le rendu sonore de votre casque ? Eh bien, nous avons fait le test avec un Logitech G Pro X, et outre les petits ajouts virtuels (Surround, Scout Mode, etc.), la qualité ne change pas vraiment. Nous avons donc également fait l'essai avec une paire d'écouteurs de très mauvaise qualité (offerts avec un vieux smartphone Motorola Moto E...) et le Sound Blaster G3 ne fait pas de miracles, le son reste globalement très moyen, même si le Surround apporte de la profondeur bienvenue.

Sur consoles, c'est une autre histoire, car rares sont les DAC de ce genre officiellement compatibles avec les PlayStation 4 et surtout les Nintendo Switch. Le Sound Blaster G3 se branche en façade de la console de Sony avec l'adaptateur USB-A, ou en bas de la console de Nintendo directement via l'USB-C pour une utilisation nomade. Si se servir du boîtier avec la Switch en mode Portable est évidemment intuitif, c'est une autre histoire pour la PS4, souvent posée à plusieurs mètres de l'utilisateur. Comment donc gérer les réglages en restant sur son canapé ? Eh bien, via son smartphone ! Creative propose sur l'App Store et le Google Play Store une application gratuite elle aussi dénommée Sound Blaster Command, comme sur PC, et qui détecte automatiquement le boîtier lorsqu'il est allumé. L'application est un peu moins complète que sur ordinateurs, mais l'utilisateur peut quand même retrouver l'égaliseur, la gestion du microphone ainsi que le GameVoice Mix, ce qui est déjà bien, mais il faut se passer du Surround. Quoi qu'il en soit, sur PS4, le Sound Blaster G3 se fait oublier lorsqu'il est branché à la console, mais sur Switch, cela rajoute un poids à la machine portable, ce qui n'est pas très dérangeant au final. Il est cependant compliqué de se servir du smartphone à la volée en pleine partie, il vaut mieux attendre un temps mort in-game pour ajuster ses réglages sur l'application mobile lorsqu'il est utilisé sur PS4, tandis que sur Switch, les réglages sont rapides via le boîtier.

Le Sound Blaster G3 de Creative est donc une carte son USB assez classique pour les ordinateurs, qui propose quand même des fonctionnalités intéressantes via le logiciel Sound Blaster Command, notamment un son Surround plutôt réussi, même sur les écouteurs ou casques moyens. Mais le DAC vaut surtout le détour pour sa compatibilité avec les PlayStation 4 et Nintendo Switch, l'application mobile offre un tas de réglages qui sont ici plutôt rares sur ces plateformes, permettant d'avoir une vraie carte son sur sa console. Le Sound Blaster G3 est vendu 44,99 € sur Amazon.fr, et combiné à un casque relativement classique, il permet d'avoir un excellent rendu sonore à moindres frais.

Les plus Un boîtier DAC très complet

Un logiciel intuitif et complet pour tous les réglages

Application mobile pratique pour l'utilisation sur PS4

Un bon moyen d'avoir un rendu sonore de qualité sans se ruiner Les moins Un poil encombrant lorsqu'il pend à la Switch

Notation Verdict 18 20