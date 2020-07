TEST du Creative SXFI Gamer : un casque pour joueurs taillé pour les FPS compétitifs

Creative est déjà bien connu des audiophiles, mais également des gamers. Il est cependant de retour avec le casque SXFI Gamer, pour joueurs justement, qui mélange plusieurs technologies essentiellement pensées pour la pratique du jeu de tir en ligne, avec un 7.1 virtuel et un mode Super-XFI pour le moins atypique. Alors, un casque qui vaut le détour ? Réponse dans ce test.

Un son puissant avec des basses chaleureuses et un filtre Super-XFI taillé pour les FPS compétitifs.

En le sortant de sa boîte, le Creative SXFI Gamer se fait pour le moins discret par rapport aux autres casques pour gamers. De grandes oreillettes ovales rattachées à une base ronde, reliée par un fin arceau en aluminium, c'est un look qui rappelle surtout les casques pour audiophiles, ce qui n'est pas pour déplaire aux utilisateurs aimant la sobriété. Pour autant, le modèle respire la qualité, Creative a soigné la finition avec un arceau réglable par crans en acier, recouvert d'un revêtement en similicuir et légèrement rembourré au niveau du crâne, de larges oreillettes là encore en similicuir bien plus rembourré, et d'un microphone amovible. Le SXFI Gamer est très confortable une fois posé sur la tête, son poids est relativement léger et le casque se fait vite oublier, sauf après quelques heures de jeu quand le similicuir chauffe les oreilles. Mais c'est le prix à payer pour une isolation sonore passive efficace.

Là où Creative nous rappelle que son SXFI Gamer est bien un casque pour joueurs, c'est sur la partie extérieure des oreillettes, qui arborent deux anneaux de LED, offrant un rétroéclairage fixe ou avec un effet arc-en-ciel de défilement de couleurs. Bon, lorsque le casque est posé sur la tête, ça ne sert absolument à rien, mais quand il est placé sur le bureau, c'est joli. Si l'oreillette droite est épurée, celle de gauche abrite quant à elle un tas de petits boutons et ports. Nous retrouvons ainsi la prise pour le microphone amovible, un port Jack 3.5 pour connecter un câble fourni et rendant le SXFI Gamer compatible avec un tas d'appareils (smartphones, tablettes, baladeurs, consoles portables, manettes, etc.), mais également un port USB Type-C permettant de connecter le casque à des appareils modernes comme les récents téléphones, la Switch ou encore le PC via un adaptateur USB inclus dans la boîte. Oui, Creative pense à tout avec ces connectiques, mais nous y reviendrons. Enfin, l'oreillette abrite trois boutons, un premier pour régler les LED (fixe, arc-en-ciel ou désactivé), le microphone et le Super-XFI, sans oublier l'inévitable molette pour régler le volume. Il y a de quoi faire, et les boutons sont bien placés et réparés pour que l'utilisateur s'y retrouve facilement à l'aveugle.

Creative propose d'emblée de télécharger l'application mobile SXFI App (sur iOS et Android) ainsi que SXFI Control sur PC, afin d'abord d'effectuer un scan des oreilles et du visage de l'utilisateur pour un meilleur profil sonore. Une manière selon le constructeur de « personnaliser l'expérience audio du casque », pour alors proposer « un audio holographique personnalisé » à l'utilisateur, censé imiter le rendu des installations de haut-parleurs de salon haut de gamme. Ça nous fait une belle jambe, mais l'application mobile vaut surtout le détour pour son égaliseur réglable selon plusieurs profils préenregistrés ou créés par l'utilisateur, de quoi adapter le rendu à tous les types de musiques ou d'activités. L'application détecte d'ailleurs automatiquement le casque et sert de bibliothèque musicale qui n'a rien à envier à Google Play Music tant elle s'en inspire. Même en Jack 3.5, l'application mobile propose un égaliseur et le Super-XFI, vous pouvez oublier cette option sur le smartphone tant est elle surtout pensée pour les jeux compétitifs. Pour la musique ou les films en revanche, le SXFI Gamer fait du très bon boulot sur mobiles avec de puissants haut-parleurs de 50 mm qui délivrent un son puissant et chaleureux, avec des basses profondes, mais très bien maîtrisées, offrant un équilibre audio impressionnant. Une stéréo qui régale est qui sensiblement la même avec l'USB-C sur smartphone ou Switch.

Mais le SXFI Gamer de Creative est pensé pour les joueurs hardcore, et pour cela, il faut se tourner vers le PC, toujours avec le câble USB-C qui se branche directement sur un port adéquat ou en USB via l'adaptateur. Là, c'est le logiciel SXFI Control qui prend le relais, et premier problème, impossible de nous connecter à notre compte créé sur smartphone, car l'application n'est pas encore officiellement disponible. Passons, ce n'est qu'un détail, le logiciel propose des réglages assez classiques comme l'égaliseur très complet, la gestion de l'éclairage avec ici la possibilité de choisir la couleur fixe, le volume des haut-parleurs et du microphone, ainsi que le rendu en stéréo, 5.1 ou 7.1. Ces deux options ne nous ont pas vraiment convaincues, la différence avec le stéréo est très mince, pour une meilleure spatialisation, il vaut mieux se tourner vers l'ultime réglage, le Super-XFI, également activable via un bouton sur le casque.

Cette option est uniquement là pour le jeu de tir compétitif, elle efface ainsi grandement les basses pour mettre en avant certains sons, comme les bruits de pas et les voix, tout en améliorant la spatialisation du rendu sonore. L'effet est réussi, le joueur est plongé dans son jeu vidéo, et il arrive facilement à reconnaître facilement l'origine des bruits, mais pas forcément leur nature. Eh oui, l'effet est trop prononcé et dénature le son, le Super-XFI améliore grandement la spatialisation, mais l'ensemble n'est pas très réaliste à l'oreille. Nous avons essentiellement joué à Rainbow Six Siege avec le Creative SXFI Gamer, force est de reconnaître que sa technologie de spatialisation est une réussite, il est aisé d'identifier l'origine des bruits des adversaires, mais le son global perd en qualité. Un mode Battle est quand même proposé pour rajouter des basses, mais là, c'est un peu le chaos, il n'est à réserver qu'aux joueurs qui veulent à la fois de la spatialisation et des grosses explosions dans les oreilles, mais au moins, il met directement dans l'ambiance.

Enfin, un petit mot sur le CommanderMic, l'étrange nom au microphone du SXFI Gamer de Creative, un modèle amovible en col de cygne qui se loge dans l'oreillette gauche et qui délivre une voix parfaitement claire et compréhensible, la capsule ne capte pas les sons environnants ni les bruits parasites grâce à son filtre anti-pop efficace, c'est plutôt une réussite, même si le son arbore une sorte d'écho assez étrange, donnant l'impression de parler dans une (petite) église. Contrairement au rendu des haut-parleurs, très bon, celui du microphone laisse un peu à désirer, mais au moins, il suffit pour les parties en ligne.

Avec son SXFI Gamer, Creative promet monts et merveilles en utilisant des termes promotionnels flatteurs, mais il aurait pu simplement dire que son casque pour gamers offrait un son puissant avec des basses chaleureuses et un filtre Super-XFI taillé pour les FPS compétitifs, cela aurait été la même chose. Le casque ne révolutionne pas le monde de l'audio pour joueurs, mais le son stéréo est vraiment excellent et intense, tandis que la technologie Super-XFI est bien pratique pour les jeux en ligne, même si le son perd de son naturel. Un casque qui arrivera très prochainement sur le marché, mais vous pouvez déjà acheter le Creative SXFI Air C à 99,99 € sur Amazon.fr.

Les plus Excellente finition

Design sobre

Son stéréo puissant et bien équilibré

Application mobile complète Les moins Super-XFI uniquement pour les FPS en ligne

Microphone un peu décevant

Notation Verdict 17 20