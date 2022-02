TEST GetsuFumaDen: Undying Moon, un portage Switch qui fait le boulot, avec un petit « mais »

Le retour d'une légende !





Getsu Fûma Den est une production signée Konami qui avait vu le jour en 1987 sur NES. La firme japonaise a décidé de dépoussiérer cette licence afin de proposer un opus plus moderne, plus clinquant, avec un rendu plus agréable à l’œil, GetsuFumaDen: Undying Moon. Courant 2021, le titre était disponible en Early Access sur PC et, au fil du temps, a été peaufiné par les développeurs. 2022, l’éditeur porte ce « roguelike hack-and-slash » sur la belle de Nintendo. Avons-nous une adaptation sympathique en vue ? Parlons-en.

Le résultat est globalement convaincant.

Visuellement, GetsuFumaDen: Undying Moon a un style très particulier et coloré. Le titre 2D s’inspire des estampes japonaises, exhibant une direction artistique charmante se basant sur l’art ukiyo-e. La grande question est donc : est-ce que c’est beau sur Switch ? Disons que le studio a changé certaines choses pour faire tourner la bête. Point qui titille pas mal les mirettes, l’aliasing omniprésent gâchant la beauté de certains environnements qui sont en perpétuellement mouvement. Ainsi, en mode TV, lorsque l’écran est submergé par des éléments de décors et des ennemis, le jeu peut devenir légèrement illisible, avec un tas de pixels baveux exhibés à l’image. Alors quoi ? Nous passons en mode Portable pour avoir un rendu bien plus fin. En effet, la petite de la machine voile les impuretés, les graphismes sont alors un peu plus agréables.

Contrairement à ce que certains peuvent le penser, la prise en main est exigeante. Sans surprise, rien ne vaut une bonne manette Pro pour bien contrôler les mouvements de notre héros. La question est donc la suivante : que vaut le gameplay avec les Joy-Con ? Eh bien, elle n’est pas mauvaise. Les armes secondaires peuvent être utilisées avec les gâchettes arrière, et les déplacements peuvent se faire soit avec le joystick, soit avec la croix directionnelle. Ainsi, nous pouvons attaquer, esquiver et contrer en toute simplicité, les poignets ne sont pas fatigués, c’est un vrai plaisir.

Vous l’aurez donc compris, nous avons là un bon petit portage. Certes, l’équipe a dû faire quelques concessions pour faire tourner GetsuFumaDen: Undying Moon sur Switch, mais le résultat est globalement convaincant, surtout en mode Portable. Si vous adorez les « roguelike hack-and-slash » avec une atmosphère purement nippone, nous ne pouvons que vous le conseiller.

Les plus Rendu propre en mode Portable

Prise en main pas déroutante avec les Joy-Con Les moins En mode TV, ça pique un peu

Notation Verdict 15 20