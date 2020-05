TEST de ISS Docking Simulator : amarrez-vous à la station ISS comme un vrai pro

Depuis 2011, les États-Unis utilisent les services de la Russie pour envoyer leurs astronautes dans l’espace et il aura fallu attendre 2020 pour que la plus grande puissance mondiale renoue avec l’indépendance spatiale qui a fait son succès depuis 50 ans. Sous l’égide de la NASA, la société privée SpaceX d’Elon Musk a envoyé des astronautes à bord de son vaisseau Crew Dragon, ressemblant de très près aux vaisseaux Apollo des années 60/70. C’est la fusée Falcon 9 de SpaceX qui se charge d’emporter l’ensemble, en orbite, à 400 km pour s’amarrer à la station internationale ISS. Afin de fêter cet évènement,SpaceX propose une immersion en cabine avec le pilote de la mission via un simple navigateur. Nous pouvons nous y rendre gratuitement en cliquant sur ce lien : https://iss-sim.spacex.com/.

Pour arriver à s'arrimer à la station ISS, il faudra de la patience et de la persévérance. Amateur d'action, passez votre chemin.

Le scénario est simple, notre vaisseau Crew Dragon est situé à 200 mètres du node sur lequel il doit se docker. Pour une raison inconnue, le système automatique ne semble pas fonctionner, et c'est donc à nous, jeune Flash Gordon des temps modernes, de prendre le relais depuis la tablette située devant nous. L’interface et les commandes tactiles qui apparaissent après le chargement du jeu sont semblables à celles que voient réellement les astronautes. Difficile de faire plus réaliste, même si cela paraît assez dénudé au premier abord.

Pour plus d’immersion, nous vous conseillons de mettre le jeu en plein écran en utilisant la touche F11, si votre navigateur le permet. Deux panels apparaissent en bas de votre écran. Celui de gauche sert à effectuer les mouvements de translation, un peu comme comme le strafe dans un FPS, sauf que c’est possible dans les 4 directions. Au-dessus, les boutons « - » et « + » vous permettent de faire une poussée vers l’avant ou vers l’arrière. Le panel de droite est là pour indiquer la direction où pointer comme nous le ferions avec un palonnier dans un avion. Les flèches gauche et droite sont pour le lacet (yaw), et les flèches haut et bas pour le tangage (pitch). Au-dessus, les deux flèches symbolisent votre roulis (roll). En cliquant au centre des deux panels, la mention « Large » apparaît, cela signifie que les poussées des moteurs seront plus fortes ; à utiliser avec parcimonie, donc.

Dans l’espace, les frottements de l’air et du sol n’existent pas. Tout mouvement créé ne s’arrête plus. Pour le stopper, il faut donc créer le mouvement strictement inverse. Si vous faites deux poussées de moteur sur la gauche, il faudra faire deux poussées de moteur sur la droite pour stopper le mouvement. Tout mouvement doit être fait avec précision si vous ne voulez pas vous abîmer contre l’ISS et ses occupants. Petite précision : le jeu n’a absolument aucun son. Ce n’est pas un bug, cela accentue le réalisme. En effet, dans l’espace, les sons extérieurs à votre vaisseau n’existent pas, puisqu’il n’y a pas d’air pour les transporter, d’où le slogan « Dans l’espace, personne ne vous entendra crier... » du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott.

ISS Docking Simulation est un de ces petits jeux gratuits qui donne envie d’en découvrir plus. Nous pourrions espérer une simulation spatiale complète autour des activités de SpaceX et de ses nombreux projets comme le Starship, vaisseau interplanétaire pouvant transporter jusqu’à cent passagers. À ce sujet, le jeu de simulation spatiale Kerbal Space Program pourrait d'ailleurs très bien ajouter cette phase de docking pour parfaire sa panoplie du parfait petit astronaute même si un mod, bien moins complet, existe déjà. Pour qui veut connaître les bases du rendez-vous orbital, du moins une fois les manœuvres d’approches faites, ce petit simulateur est à la fois très amusant et très didactique. C'est gratuit, profitez-en !

Les plus Pas besoin d’être un grand joueur pour apprécier, juste être fan d’astronautique

Très réaliste, le jeu simule exactement l’interface embarquée à bord d’un vaisseau Crew Dragon

Gratuit, difficile de faire moins cher... Les moins Si vous n’appréciez que l’action sans prise de tête, passez votre chemin

Par définition, c’est un peu court et avec très peu de rejouabilité

C’est une forme de publicité, mais c'est très ludique