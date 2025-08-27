TEST Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes, une Nintendo Switch 2 Edition adorable !

Kirby de retour sur Switch 2





En 2022, Nintendo sortait Kirby et le monde oublié, un excellent jeu de plateforme et d'aventure en 3D qui nous propulsait dans un monde post-apocalyptique très humain. Kirby, évidemment la star du jeu, disposait de capacités spéciales pour affronter les ennemis, tout en étant capable de transformer en objets du quotidien. Un titre qui souffrait malheureusement des limitations techniques de la Switch 1, mais trois ans plus tard, Nintendo est de retour avec une Switch 2 Edition, agrémentée d'une aventure inédite : Le pays des étoiles filantes. Une mise à niveau est proposée pour 19,99 €, faut-il craquer pour cette nouvelle version ? Réponse dans ce test.

Tout est suffisamment bien conçu pour avoir l'impression d'être sur un contenu réellement inédit.

Évoquons d'abord les améliorations graphiques apportées à Kirby et le monde oublié sur Switch 2. Que ce soit en mode TV ou en mode Portable, le jeu bénéficie ici de graphismes à la hauteur de sa direction artistique. C'est beau, les environnements sont détaillés, l'aliasing a quasiment totalement disparu et le framerate est bien plus fluide. Si nous avons quand même noté quelques chutes ici et là, le jeu tourne la plupart du temps à 60 fps, c'est un vrai plaisir de redécouvrir cette aventure dans ces conditions.

Cependant, pour avec de vraies nouveautés, il faut se tourner vers Le pays des étoiles filantes, qui rajoute une petite aventure inédite. Un contenu qui s'adresse surtout aux joueurs qui ont déjà terminé le jeu de base. Car oui, Le pays des étoiles filantes débute après avoir avoir terminé le premier monde et permet de redécouvrir certains niveaux déjà parcourus, modifiés par un cristal. Là encore, il y a un petit scénario, mais comme dans le jeu principal, il n'est pas vraiment étoffé, dommage.

Cette douzaine de niveaux revisite ainsi les stages déjà connus des fans, mais la chute de l'étoile des ténèbres les a plus ou moins transformés. Si nous reconnaissons évidemment les environnements, très marqués dans le jeu de base, le level design change totalement et c'est une vraie redécouverte. Le contenu est bel et bien inédit, même si nous retrouvons les mécaniques du jeu de base, adaptés pour l'occasion : les fleurs qui indiquent le chemin sont transformées en cristaux, avec parfois de gros joyaux à briser pour débloquer des chemins alternatifs.

Ici encore, il faut sauver de petits personnages, les Astralées, afin de terminer le niveau à 100 %, certains sont bien cachés, d'autres sont vraiment sur le chemin, rien de bien étonnant pour les fans du jeu original. Quoi qu'il en soit, tout est suffisamment bien conçu pour avoir l'impression d'être sur un contenu réellement inédit, similaire à une suite directe à Kirby et le monde oublié. Bien sûr, il y a une petite histoire à savoir, avec une conclusion et les passionnés vont passer pas mal de temps à terminer à fond cette extension. Sans parler des gachas inédits à collectionner ! Si nous avons terminé le jeu de base en une dizaine d'heures, il nous aura fallu environ trois heures pour arriver au bout de l'extension et nous sommes loin d'avoir sauvé tous les Astralées ou vaincu tous les boss de la Coupe ultime Z EX.

Notation Verdict 18 20