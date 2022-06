TEST des Controller Knuckle Grips : que vaut la version Pro des grips de chez KIWI design ?

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe !



KIWI design, accessoiriste reconnu et spécialisé VR, nous fait régulièrement le plaisir de proposer à la communauté de joueurs, des accessoires en tout genre : stands, sangles, protections faciales, poids, etc. Nous avions dernièrement pu tester les Controller Knuckle Grips à cache pour batterie, destinés aux contrôleurs du Meta Quest 2 (lire notre test) et avions été agréablement surpris. Cependant, le modèle que nous présenterons dans ce test va encore plus loin.

Grâce à son cache-batterie amovible, il n'est plus nécessaire de déshabiller le contrôleur pour changer les piles.

Les Controller Knuckle Grips de chez KIWI design font partie de la famille des housses de protection pour contrôleurs. Leur but est d'assurer une meilleure prise en main et de protéger les Oculus Touch, qui à cause de leur matière plastique lisse ont tendance à glisser ou carrément traverser le salon avec des gestes brusques ou de longues sessions avec les mains moites. Les grips de la marque offrent un maintien renforcé grâce à une sangle venant encercler la main.

La version Pro, que nous testons aujourd'hui, reprend les bons côtés de la précédente itération qui nous avait déjà beaucoup plu. Nous y retrouvons des housses de protection en silicone écologique, résistantes à la sueur et antidérapantes, mais aussi ce qui a fait le succès de cette série, la trappe d'accès aux piles avec languette pour les éjecter plus facilement. L'installation se fait toujours aussi simplement : nous enfilons les Oculus Touch dans leur salopette et attachons le tout avec les œillets et les ergos.

Cependant, vous vous doutez bien que ce nouveau modèle doit avoir quelque chose en supplément. La version Pro est vendue 10 € de plus que son aînée, soit dans les 40 euros. Un prix certes un peu élevé, mais qui en vaut clairement la chandelle.

Les nouveaux grips sont comparables aux Valve Index Controllers et offrent une prise en main exemplaire et une tenue sans faille.

Les Controller Knuckle Grip version Pro ont vu leur design évoluer. Le nouveau modèle est plus effilé, plus long de 4 cm et se rapproche très fortement des Valve Index Controllers, réputés pour leur prise en main exemplaire, et la différence est bien là. Nous avions beaucoup aimé la première itération des Knuckle avec cache pour batteries, mais il est clair que la comparaison n'est plus à faire. Nous avons face à nous des housses hyper ergonomiques avec une tenue vraiment plus agréable et un meilleur maintien. Ces contrôleurs conviennent autant aux petites qu'aux grandes mains, et c'est un vrai plaisir : nous avons la sensation de tenir réellement quelque chose de plus robuste.

Le maintien est assuré ici par une sangle, à la fois plus épaisse et moelleuse, qu'il est possible de doubler avec une housse si la matière plastique venait à nous gêner. Le réglage de cette dernière a été simplifié et se veut surtout beaucoup plus pratique. Nous délaissons le scratch pour une dragonne élastique maintenue par un bouton poussoir. En résulte un réglage beaucoup plus fin et rapide. Même serrée très fort, la sangle ne blesse pas. Le résultat est une tenue sans faille, car même lors de mouvements brusques, les contrôleurs ne bougent pas, et surtout, la sangle ne laisse pas de trace sur le dos de la main, comme ça pouvait être le cas avec l'ancien système. Malgré le poids supplémentaire inhérent au nouveau gabarit des housses de protection (renforcées à la base), nous trouvons l'ensemble agréable à tenir et très équilibré. KIWI design a fait un très bon boulot à ce niveau-là, nous faisant oublier le premier modèle à la minute où nous avons enfilé la version Pro.

Le fabricant a pris soin de fournir dans la boîte les fameuses housses pour les sangles, un jeu de dragonnes de serrage, des languettes pour le compartiment des batteries, mais aussi des caches de protection pour les anneaux des Oculus Touch. Ces derniers se posent très facilement et évitent d'endommager les contrôleurs ou le casque lui-même lors de certains mouvements trop près du visage. Nous avions un doute quant au tracking des contrôleurs, assuré par les LED infrarouges, en raison de l'aspect opaque des protections, mais nous n'avons rien remarqué de gênant depuis voilà plus d'un mois que nous possédons ces Knuckles. Il faut cependant les enlever si vous souhaitez jouer avec la gamme de gunstocks proposés par Ultimate VR Gun.

Avec cette version Pro, l'accessoirise KIWI design signe ce qui s'annonce être un best-seller. Nous avons tout simplement devant nous la housse de protection la plus aboutie du marché. Elle assure un maintien sans faille, une prise en main exemplaire et adaptée à tous les gabarits, un accès au compartiment des batteries facilité et un ensemble de très bonne qualité. Les petits extras dans la boîte sont aussi les bienvenus, ce qui nous ferait presque oublier le tarif un peu cher pour ce genre de matériel. Pour cette itération, le fabricant propose différents coloris de housse (lavande, rose, noir, bleu, rouge et blanc), mais aussi la possibilité d'avoir des sangles de couleurs différentes.

Les Controller Knuckle Grips sont disponibles ici et là dans la boutique KIWI design ou bien chez Amazon. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Les plus Excellente tenue en main

Robustesse

Facilité d'installation

Trappe des piles directement accessible

Disponible en plusieurs coloris

Compatible avec les anneaux des Ultimate VR Gun

Ça ne bouge plus

Système de serrage Les moins Le prix un peu élevé