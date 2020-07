TEST de Les Sims 4 Tricot de Pro : un kit d’objets qui tient ses promesses

Le CUS : de la laine, en veux-tu en voilà





Tandis que de nombreux joueurs du titre attendaient avec impatience la sortie de ce nouveau kit d’objets, d’autres ont été clairement déçus de ce choix de la part de la communauté, le qualifiant de « vieillot » ou d’« ennuyant ». Il est vrai que les options étaient variées lors du vote et les fans avaient également la possibilité de voter pour un kit d’objets axé sur le bien-être, les sciences, la Faucheuse, etc. Il semblerait donc que la communauté se divise en deux parties : les « pros réalisme », qui souhaitent que le jeu se rapproche le plus possible de notre vie quotidienne, et les « pros surnaturel », qui veulent exactement l’inverse. Quoi qu’il en soit, Les Sims 4 Tricot de Pro promettait travaux manuels et création d’objets et de vêtements en tout genre, voyons donc ce qu’il en est !

Le « Pull interdit » donnera des démangeaisons infinies au Sim qui le portera.

En ouvrant le CUS, nous pouvons d’ores et déjà constater qu’une nouvelle aspiration a fait son apparition : Seigneur/Dame du tricot. Pourquoi avoir utilisé un terme médiéval pour une telle aspiration ? C’est une bonne question. Plusieurs objectifs comme atteindre le plus haut niveau de la nouvelle compétence Tricot ou tricoter une dizaine d’objets d’une qualité exceptionnelle devront être remplis pour obtenir le trait de récompense « Connaissance sacrée du tricot ». Celui-ci permettra à notre Sim de tricoter la petite peluche du personnage du jeu Unravel, ainsi que le « Pull interdit », qui donnera des démangeaisons infinies au Sim qui le portera. Le kit d’objets n’apporte cependant pas de nouveau trait de caractère.

En ce qui concerne les coiffures, nous avons deux styles complètement opposés : des coiffures classiques, dignes des années 50, ou des coiffures beaucoup plus modernes, avec dreadlocks et perles. Sans surprise, c’est la laine qui domine le style des vêtements, avec pulls, chaussettes et bonnets plutôt sympathiques et colorés. Toutefois, certains d’entre eux ne sont pas forcément très seyants sur nos Sims, autant dire que ce n’est pas la sensualité qui nous vient à l’esprit en premier. Les bonnets vont en revanche très bien aux enfants, avec des motifs et des formes très mignons.

Un kit d’objets… sans trop d’objets ?





La première réaction que nous pouvons avoir en ouvrant le mode Construction, c’est de se demander où sont passés tous les « objets ». Vous trouverez la réponse dans le titre du kit : il faut les tricoter vous-même ! Néanmoins, y sont présents les principaux gros objets comme le fameux fauteuil à bascule (avec et sans coussin/accoudoir, s’il vous plaît), le panier à tricot et divers éléments de décorations comme des étagères et des bureaux. L’ensemble fait un peu kitsch sur les bords, avec des couleurs vives à foison, mais le rendu final est plutôt joyeux et chaleureux.

Le tricot et le métal, c’est bien connu pour aller ensemble.

L’objet principal attendu, le fauteuil à bascule, dispose quant à lui de diverses options non liées au tricot, comme se balancer, se souvenir du passé pour les personnes âgées, et jouer pour les enfants et bambins. Parlons maintenant de l’animation principale. Globalement, celle-ci est plutôt bien réalisée : le Sim se balance sur son fauteuil à bascule, aiguilles à la main, regardant vaguement au loin avec une légère expression de bien-être et de sérénité... Mais quelque chose cloche dans ce beau tableau. En effet, les aiguilles ne sont pas régulières : à une extrémité, elles sont larges, et à l’autre, elles sont fines. Si les développeurs avaient déjà fait du tricot, ils sauraient que de telles aiguilles entraîneraient une irrégularité des mailles qui seraient très resserrées d’un côté, et peu de l’autre. Également, les mailles s’accumulent sur une seule aiguille seulement, alors qu’en réalité, le Sim devrait changer d’aiguille régulièrement. Enfin soit, ce n’est qu’un détail. Et en parlant de détail, les mailles, elles, sont pour le coup assez bien dessinées.

De façon tout à fait décalée, les développeurs mettent à notre disposition une nouvelle station de radio : le métal. Car le tricot et le métal, c’est bien connu pour aller ensemble. En activant cette station, les nouvelles options apparaissent en capitales, rendant le tout encore plus comique. Vos Sims peuvent alors faire du « air métal » en secouant leurs cheveux (enfin, leur tête...) et danser « brutalement ». Une station aux accents nordiques (mais traduits en simlish, bien sûr) qui ajoute un peu de piment dans ce kit d’objets !

Un simple hobby qui tourne à l’obsession





Tout commence par un innocent petit panier à tricot que vous placez dans l’inventaire de votre Sim. Gare à vous, vous venez de mettre le doigt dans un engrenage sans fin... Au fil des niveaux, vous pourrez tricoter des bonnets, des chaussettes, des objets suspendus, des tapis, des pulls, des poufs, des décorations, des grenouillères pour bébé (oui oui, pour BÉBÉ !) et pour bambin, des « pullcharpes » (pulls avec écharpes) et des jouets. Certains intitulés laissent un peu à désirer, comme ce mignon petit bonnet « Ours blanc et noir », qui ressemble clairement à un panda. Le niveau 2 de la compétence Tricot arrive assez vite, au bout du deuxième bonnet. La compétence entière peut se maîtriser en une semaine « Sims » environ.

Le contenu proposé est assez riche.

Une fois votre œuvre réalisée, plusieurs possibilités s’offrent à vous : mettre l’objet ou le vêtement en vente sur Plopsy, le détricoter afin d’en récupérer la laine (par exemple si la qualité n’est pas suffisante et que vous souhaitez récupérer votre investissement de départ), le donner à une œuvre caritative (cela vous donnera un état d’esprit inspiré et vous recevrez un gentil petit message de remerciement) et, pour les vêtements, l’ajouter à la garde-robe. Dans ce dernier cas, les différentes options verrouillées dans le CUS se débloqueront, mais vous devrez tricoter chaque modèle de chaque couleur pour tous les débloquer. Une petite difficulté qui est la bienvenue et rallonge la durée de vie du kit.

Quant à Plopsy, il s’agit d’une plateforme de vente en ligne, où des utilisateurs vous enverront un message dès qu’ils seront intéressés par l’un de vos articles et vous proposeront un prix. Il vous suffira ensuite d’aller l’envoyer par courrier à son destinataire et le tour est joué ! Toutefois, l’offre a un délai d’expiration (d’environ 5 jours « Sims »), après lequel l’objet sera retiré de Plopsy et vous devrez repayer 10 § pour le remettre en ligne. Si vous souhaitez retirer l’objet avant le délai d’expiration, vous perdrez les 10 § investis.

Si l’envie subite vous prend de tricoter (virtuellement), vous pouvez le faire de partout, pourvu que vous soyez assis et que vous disposiez du panier à tricot dans votre inventaire. Cela inclut donc tous les canapés, les lits, le bord des piscines, et même les toilettes ! D’ailleurs, un petit bug survient à ce moment, car si votre Sim commence à tricoter sur le trône en faisant ses besoins, la jauge de besoin ne montera pas tant que votre Sim n’aura pas terminé son œuvre. Autant dire que vos Sims risquent de rester un certain temps au petit coin ! Parfois même, ils délaisseront leur cher sandwich au fromage fondu alors qu’ils viennent à peine d’en croquer une bouchée pour aller tricoter. Et pire encore, si vous ne les en empêchez pas, ils se mettront à commencer de nombreux projets de leur propre initiative, et vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer lorsque vous verrez les simflouz s’envoler au fur et à mesure. S’agit-il d’un bug, ou vos Sims sont-ils vraiment obsédés par le tricot ?

Le nouveau kit d’objets Les Sims 4 Tricot de Pro remplit les critères qu’il promettait dans sa bande-annonce : relaxation, création d’objets, vente de ces mêmes objets et obsession irrationnelle pour le tricot. Malgré les bugs (volontaires ?), le contenu proposé est assez riche, avec un gameplay travaillé. Les puristes du tricot trouvent toujours quelques petits détails à critiquer par-ci par-là, mais globalement, ce kit d’objets ravit ceux qui aiment le tricot et qui avaient voté pour lui.

Les plus Pas mal de gameplay pour un kit d'objets

Durée de vie prolongée par la difficulté de tricoter chaque couleur de chaque modèle pour qu'il soit disponible dans le CUS

Nouvelle station de radio « métal » qui ajoute une note d'humour Les moins Bugs qui empêchent le Sim de passer à autre chose tant que l'objet n'est pas terminé

Animation qui pourrait être un peu plus réaliste