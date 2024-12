TEST Logitech G915 X : une belle évolution d’un excellent clavier pour gamers

Il y a cinq ans, Logitech lançait le G915, un clavier pour gamers low profile équipé de switches mécaniques GL, imaginés par le constructeur suisse. Une version TKL plus compacte a vu le jour, mais Logitech sort cette année une version améliorée, le G915 X. D’emblée, le nouveau modèle est disponible en versions sans fil Lightspeed, TKL Lightspeed et filaire. C’est cette dernière que nous avons testée pendant plusieurs jours, il est temps de livrer notre verdict.

Un excellent clavier haut de gamme pour gamers, mais Logitech aurait pu aller encore plus loin.

Le G915 nous avait déjà impressionnés par sa finition et son look sobre en 2019 et, bonne nouvelle, Logitech ne change pas sa formule avec cette version améliorée. Le G915 X est toujours aussi beau et plat, arborant cette fois un châssis en alliage d’aluminium avec un revêtement mat, plus agréable au toucher, et surtout des touches PBT double couche qui ne laissent aucune trace de doigts. Le clavier de Logitech est un produit premium et ça se sent, ça se ressent même, dès les premières frappes. Le modèle est toujours aussi fin, mais suffisamment lourd pour assurer un bon maintien sur le bureau, il est possible de l’incliner avec des palettes à 4 ou 8°, les mains tombent parfaitement sur les touches. Il n’y a toujours pas de repose-poignet, mais c’est assez inutile, compte tenu du format low profile du modèle.

Le G915 X existe en version Tactile, Clicky et Linéaire, notre modèle de test est équipé de la première option. Dès lors, difficile de le comparer directement au G915 Clicky que nous avions essayé il y a quelques années, mais les interrupteurs GL font encore des miracles. Ici, la frappe est fluide et agréable, mais surtout silencieuse, l’un des gros avantages des switches Tactile. Cependant, il n’y a pas de « click » à l’activation des touches, mais cela ne gêne en rien la précision de la frappe, permettant de taper rapidement un texte ou spammer les commandes en toute tranquillité, d’autant que la distance d’activation a été réduite de 0,2 mm.

Du côté des autres fonctionnalités incluses, Logitech ne révolutionne rien. Nous retrouvons les touches G1 à G5 sur la partie gauche du clavier, mais les boutons M1, M2, M3 et MR sont remplacés par les G6 à G9. Cela ne change pas grand-chose à l’utilisation, il est évidemment possible de leur attribuer des fonctions via G Hub, nous y reviendrons. Les touches pour régler la luminosité du rétroéclairage et pour activer le Mode Jeu (désactivant par défaut certaines commandes comme Alt+F4 ou la touche Windows) sont toujours là, mais pas celles pour la connectivité sans fil sur ce modèle filaire. De l’autre côté, en haut à droite, nous retrouvons les touches multimédias, avec des boutons pour naviguer entre les pistes ou mettre en pause, couper le son à la volée et surtout une molette pour régler le volume, la même que sur le G915. Une molette toujours aussi belle que large, mais aussi sensible, Logitech n’a malheureusement pas eu la bonne idée de rajouter de la résistance ou un système de crantage. Notons que la connexion au PC se fait via un câble USB-C vers USB-A, à brancher sur la tranche supérieure du clavier. Là, il va falloir agencer son bureau en conséquence, pas de guide câble pour faire sortir le câble du bon côté avec cette configuration.

Enfin, passons à G Hub, le logiciel PC de Logitech pour paramétrer les différents produits du constructeur. Ici, il est possible de gérer la mémoire intégrée avec trois emplacements, de modifier le comportement du Mode Jeu, de paramétrer l’éclairage Lightsync avec des effets et animations de couleurs, mais surtout d’affecter des actions à des touches. Là, il faut y passer un petit moment, mais vous pouvez absolument tout faire : remapper les touches, attribuer jusqu’à cinq commandes à une même touche, ajuster des modificateurs et types d’évènements, activer des affectations personnalisées et même changer la disposition des affectations grâce au Sélecteur G. Si vous avez une souris Logitech récente sous la main, c’est idéal, une pression sur un bouton permet de décupler les fonctionnalités du clavier. Comme dit plus haut, cela demande un peu de temps pour s’y retrouver, mais Logitech propose des vidéos tutorielles pour s’y retrouver et, après un moment, vous avez là un G915 X totalement personnalisé avec une multitude de fonctions et raccourcis au bout des doigts.

Sans surprise, le G915 X est un excellent clavier haut de gamme pour gamers, mais Logitech aurait pu aller encore plus loin. Le constructeur suisse se contente du minimum pour faire évoluer son produit, qui bénéficie surtout des récentes fonctionnalités de G Hub pour l’affectation des boutons. Mais la qualité est toujours au rendez-vous, la frappe est agréable, le G915 X reste une très bonne pioche si vous voulez un clavier premium.

Les plus Toujours une excellente finition

Les touches PBT à double injection, très agréable au toucher

Modèle Tactile silencieux

Des boutons multimédia bien pratiques

Neuf touches G pour les raccourcis

Une multitudes de réglages et fonctionnalités dans G Hub Les moins Pas de vrais gros changements par rapport au G915

La molette toujours aussi sensible

Le câble qui peut gêner sur le bureau sans guide-câble

Toujours aussi cher

Notation Verdict 17 20