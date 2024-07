2XKO : un Champion incassable annoncé au roster et un test en ligne Alpha Lab daté

Depuis plusieurs années maintenant, Radiant Entertainment et Riot Games conçoivent un jeu de combat en 2v2 dans l'univers de League of Legends, un temps baptisé Project L et qui se nommera finalement 2XKO. Jusqu'à présent, six personnages ont été annoncés comme jouables, dont Ekko, Darius, Ahri, Jinx (qui a depuis disparu des radars), Yasuo et Illaoi qui avait été présentée en détail juste avant l'EVO Japan en avril. Ces derniers jours, c'est un autre Champion qui est venu en découdre : Braum.

Ce personnage ajouté au MOBA en 2014 combat donc avec un bouclier aussi gigantesque que sa carrure, pouvant littéralement surfer dessus et qui était la porte d'une ancienne chambre forte. Il peut même invoquer un adorable Poro armé d'un marteau voire une armée de ces adorables boules de poils. En plus de sa bande-annonce de gameplay servant à l'introduire, une vidéo le détaille davantage par l'intermédiaire du game designer Steve Bankert aka UpToSnuff, qui a précisé que Braum sera jouable pour la première fois durant l'EVO 2024 à Las Vegas. Là encore, il est référencé comme étant le sixième Champion du jeu, à se demander ce qu'est devenue Jinx...

Il aura donc un rôle de défenseur et pourra geler l'adversaire temporairement grâce à la magie de son bouclier, son kit étant basé autour d'un buff baptisé Unbreakable. Son partenaire sera capable d'attaquer tout en étant protégé par ce rempart, constituant un élément clé de sa stratégie.

S1 Super : Winter's Bite - Consume le buff pour tirer un projectile, gelant l'opposant sur le coup.

- Consume le buff pour tirer un projectile, gelant l'opposant sur le coup. Stand Behind Me (← S2) - Conserver son S2 Super : Battering Ram fait gagner des coups illimités et absorbe les projectiles. Pour passer à travers, l'opposant devra lancer Braum ou utiliser une attaque brisant son armure.

- Conserver son fait gagner des coups illimités et absorbe les projectiles. Pour passer à travers, l'opposant devra lancer Braum ou utiliser une attaque brisant son armure. Fight, Mighty One (↓ S1) - Sa commande de saisi appelle un tout petit, mais puissant guerrier poro, qui laisse sa cible vulnérable pendant un moment.

- Sa commande de saisi appelle un tout petit, mais puissant guerrier poro, qui laisse sa cible vulnérable pendant un moment. Leap, Little One (→ S1) - Balance un Poro sur l'adversaire.

- Balance un Poro sur l'adversaire. Ultimate : Snax Time (↓ ↓ S1 + S2) - Invoque tous les Poros dans une ruée duveteuse plus puissante qu'elle n'en a l'air.

Un playtest en ligne appelé Alpha Lab va lui avoir lieu du 8 au 19 août, où Braum sera également jouable, qui est qualifié de premier brouillon du jeu complet. Cette démo sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Brésil, Japon et Mexique, et montrera également ce qu'il y aura d'autre en dehors des simples affrontements. Le but est évidemment de recueillir un maximum d'avis de la part des joueurs, qu'ils soient novices ou experts. Chaque joueur y ayant accès pourra inviter un ami. La vidéo introduit également le Pulse Fuse, un système de combo automatique qui permettra à tous de s'amuser avec 2XKO. Les développeurs y évoquent également les changements apportés à Ahri.

Pour terminer, vous trouverez en page suivante trois extraits de la bande-son de 2XKO, des musiques créées respectivement pour les stages Piltover, Ionia et Bilgewater.

Si vous jouez à League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra ou Valorant, des Riot Points sont en vente sur Amazon ou à la Fnac.