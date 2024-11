TEST Lords of the Fallen (2023) : que vaut la version PS5 Pro ?

CI Games et Hexworks ont lancé l’année dernière Lords of the Fallen, un très sympathique Souls-like dans un univers de dark fantasy. Un titre fortement inspiré des jeux de FromSoftware donc, qui refait parler de lui un an plus tard avec l’arrivée d’un patch pour améliorer l’expérience sur PS5 Pro. Les développeurs ont annoncé « une densité de pixels augmentée de 40 % » pour une image plus nette et plus précise, mais il faut encore compter sur la présence de deux modes graphiques dans les options. Alors, Lords of the Fallen sur PlayStation 5 Pro, ça vaut quoi ?

Lords of the Fallen n’est pas métamorphosé sur PlayStation 5 Pro.

En lançant une partie avec le mode Qualité, Lords of the Fallen nous rappelle immédiatement qu’il est un très beau Souls-like. Le titre fourmille de détails visuels, les textures sont très belles, les reflets sont subtils mais soignés, c’est un régal pour la rétine, d’autant que le jeu tourne ici en 4K native. Malheureusement, le framerate stagne à 30 images par seconde, c’est stable, mais c’est parfois un peu le bazar lorsqu’il s’agit d’enchaîner les roulades pour esquiver les attaques ennemies.

De son côté, le mode Performance propose un framerate à 60 fps, le gameplay est bien plus fluide, l’image est en 4K upscalée grâce au PSSR, c’est très joli, mais… En y regardant de plus près, le jeu perd grandement de sa superbe, les environnements lointains sont bien moins détaillés et même les éléments proches du personnage ne sont pas aussi travaillés, c’est une baisse graphique flagrante qui nous est proposée, en échange d’un framerate plus fluide.

Ici, le jeu des 7 différences est facile. À gauche, le mode Qualité. À droite, le mode Performance



Lords of the Fallen n’est pas métamorphosé sur PlayStation 5 Pro. Les joueurs voulant les graphismes les plus beaux possibles devront se coltiner du 30 fps en mode Qualité, tandis que ceux voulant un gameplay plus fluide opteront pour le mode Performance à 60 fps, au détriment de nombreux détails visuels, dommage.

Les plus Vraiment très joli en mode Qualité…

Fluide et stable en mode Performance… Les moins … mais il faut se contenter de 30 fps

… mais il manque beaucoup de détails visuels

Notation Verdict 15 20