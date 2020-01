TEST de Patapon 2 Remastered : une adaptation en 4K qui claque ?

La fameuse console portable de Sony Interactive Entertainment, la PSP, a accueilli quelques exclusivités qui ont su charmer les joueurs dans les années 2000. L'une d'entre elles ? Patapon, un jeu de rythme totalement décalé qui mélange réflexion et adresse. En 2017, la PS4 avait eu droit à un remastered du premier opus. Trois ans plus tard, la belle de Mister S. se fait envahir par le célèbre Patapon 2. Nous l'avons décortiqué, il est temps de vous livrer nos impressions.

Patapon 2 Remastered est vraiment sympathique et super addictif.

Tout comme le portage du premier volet, il y a du bof et du clinquant au niveau des graphismes. Ainsi, les cinématiques n'ont pas pu être retravaillées, nous nous retrouvons avec des rendus baveux qui ne sont pas du tout adaptés à nos gros écrans ; en même temps, le titre a été conçu pour une toute petite machine. Et in-game ? Les développeurs ne rigolent pas avec nous et proposent un affichage en 4K qui explose nos mirettes. Ainsi, les environnements et les personnages en 2D sont sublimes et éclatants. Les couleurs ressortent bien, c'est un régal pour les yeux.

Pour ce qui est de la prise en main, c'est toujours la même « rengaine ». Nous devons tapoter des actions en rythme pour réaliser des missions. Nos guerriers peuvent alors attaquer, mais aussi se défendre ou envoyer différents sorts sur des ennemis plus ou moins coriaces. Rentrer dans le tas n'est pas la bonne solution, les méninges doivent remuer un brin pour compléter un niveau. Nous concevons donc des groupes de Patapon ayant des spécificités uniques.

Les musiques, pour ne pas changer, sont électriques et entraînantes. Les notes restent en tête et pulsent notre aventure. Par ailleurs, cette odyssée inclut une trentaine d'objectifs, le tout agrémenté de plusieurs mini-jeux. En d'autres termes, comptez 5 petites heures pour voir le générique final défiler.

Pour conclure, Patapon 2 Remastered est vraiment sympathique et super addictif. Une fois lancé, il est difficile de s’arrêter. Comme nous l'avons dit dans notre test précédent, dommage que l’éditeur n'ait pas suggéré une compilation regroupant les trois épisodes... Pour le coup, nous n’attendons qu'une chose, l'annonce d'un Patapon 3 Remastered pour boucler la boucle.



