Patapon 2 Remastered apparaît sur le PlayStation Store, bientôt la sortie ?

La démo de Final Fantasy VII Remake n'aura pas été la seule a avoir été remarquée par les joueurs suivant les mouvements de données sur le PlayStation Store, car ils ont aperçu des fichiers en rapport avec Patapon 2 Remastered.

En 2017, SIE Japan Studio avait annoncé et rapidement sorti Patapon Remastered sur PS4, une version remise au goût du jour du jeu de rythme sur PSP. Un Patapon 2 Remastered avait vite été confirmé derrière, mais depuis, plus rien : nous faisons face à un mutisme de plus de deux ans.

L'ajout de données et icônes en lien avec Patapon 2 Remastered est donc une bonne nouvelle pour ceux qui attendent ce nouveau portage sur PS4. Déjà parce que le projet n'est pas mort, et ensuite parce que son arrivée au format numérique semble désormais imminente, ou en tout cas calée pour le début de l'année 2020. Sony Interactive Entertainment devrait dans tous les cas rapidement communiquer sur ce projet pour nous donner les détails.

