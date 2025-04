TEST PDP Riffmaster : une très bonne guitare pour Fortnite Festival et Rock Band 4, mais pas seulement

La Riffmaster pour les Rockeurs





Très populaires dans les années 2000 avec Guitar Hero et Rock Band, les jeux de rythme ont un peu disparu du paysage vidéoludique de nos jours, du moins en Occident. Mais voilà qu’Epic Games a lancé le free-to-play Fortnite Festival, conçu par Harmonix (Rock Band). L’occasion pour les amateurs du genre de ressortir leurs vieilles guitares, mais il y a un problème : la plupart des modèles ne sont plus compatibles avec les consoles modernes. Les constructeurs ont donc lancé la production de nouvelles guitares, à l’instar de PDP avec sa Riffmaster. Une guitare officiellement compatible avec Fortnite Festival et Rock Band 4, que nous avons testé principalement dans le jeu d’Epic Games sur ordinateurs, via un modèle conçu pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Sachez qu’un modèle identique est disponible pour PlayStation 4 et PS5, seul le bouton avec logo constructeur change.

La Riffmaster reprend les frettes des guitares de Rock Band et, pour le coup, c’est un gros oui.

Avec un prix de vente recommandé affiché à 149,99 €, nous attendions beaucoup de la Riffmaster, notamment concernant sa finition et ses sensations sous les doigts. Nous n’avons pas été déçus, malgré de petits défauts ici et là. À la réception du colis, première surprise, celui-ci est petit. Bien plus petit qu’une guitare/manette classique (déjà moins grande qu’une vraie guitare), la raison est simple, la Riffmaster peut se plier en deux et la tête est amovible, un excellent point pour le rangement si vous vivez dans un petit appartement. Une fois la guitare montée en 30 secondes, montre en main, la belle se dévoile, avec… un corps en plastique noir brillant. Malgré la ligne très visible entre les parties avant et arrière, la qualité du matériau est au rendez-vous, la Riffmaster semble solide, il n’y a aucun grincement de plastique lors de la manipulation, la taille est parfaite, le poids est bien équilibré, la guitare n’est ni trop légère, ni trop lourde. Mais le corps brillant est un aimant à poussière, les traces de doigts sont visibles dès la première utilisation et les poils de chat s’accumulent. Si la tête arbore le même revêtement, le manche est quant à lui en plastique noir mat, très agréable au toucher, avec bien sûr cinq touches larges en haut du manche, et cinq autres plus étroites en bas.

Sur le corps, nous retrouvons un bouton Xbox, une croix directionnelle, les boutons Start, Select et Share et un bouton PDP. Ce dernier sert de bouton Fonction, pour régler le volume de la sortie Jack 3.5 à la volée en le maintenant et en utilisant la croix directionnelle. Tout est faisable depuis la guitare, même si ce n’est pas vraiment pratique. PDP a également ajouté un joystick au haut du manche, à l’arrière, permettant de déplacer son personnage dans Fortnite Festival, mais c’est un peu galère, nous avons préféré garder notre manette sous la main et utiliser la guitare uniquement pendant les séquences de jeu de rythme. Au moins, c’est là, tout est à portée de main et, avec un peu d’habitude, cela permet de se passer de la manette. Notons au passage qu’une plaque grise sur le corps de la Riffmaster peut s’enlever, en forçant un peu sur le plastique (ce n’est jamais agréable), afin d’y ranger le dongle USB pendant le transport. Un pickguard amovible qui peut d’ailleurs être personnalisé par les joueurs les plus créatifs.

En plus des boutons propres à la manette Xbox, nous retrouvons évidemment des éléments spécifiques aux guitares, avec d’abord le vibrato, servant à modifier la tonalité lors des longues notes. Une barre toujours un peu encombrante, mais facilement accessible sans avoir à quitter l’écran des yeux, avec un rebond agréable, il n’y a pas grand-chose à redire sur cet élément. Attardons-nous plutôt sur la strum bar, censée imiter le frottement des cordes. Si vous avez joué à Guitar Hero et Rock Band, vous le savez déjà, il y a deux écoles pour les stum bars : la barre rigide des GH, avec une activation qui se fait sentir et entendre, et la barre plus molle des RB. Compatible avec Rock Band 4, la Riffmaster utilise une strum bar molle, le clic est quasiment inaudible et la sensation d’activation est difficilement palpable au bout des doigts. C’est un parti pris, nous avons eu un peu de mal à nous y faire après toutes ces années sur des Guitar Hero, mais finalement, c’est assez précis et particulièrement silencieux. Cependant, lorsqu’il s’agit d’enchaîner les mêmes notes rapidement, sans le clic audible et palpable, c’est compliqué de s’y retrouver. Pour le coup, ce point « négatif » vient sans aucun doute de notre habitude à Guitar Hero.

Concernant les frettes, c’est un autre son de cloche. Là encore, il y a des différences entre les modèles GH et RB, les premiers ont des boutons qui ressortent du manche, rendant l’aspect de la guitare très « jouet », là où les seconds sont plus réalistes, avec des touches encastrées dans le manche. La Riffmaster reprend les frettes des guitares de Rock Band et, pour le coup, c’est un gros oui. Grâce à un léger espacement entre les touches et des picots sur le revêtement de la première, de la troisième et de la cinquième touche, la main se balade aisément sur le manche sans se perdre, le joueur n’a aucunement besoin de quitter l’écran des yeux. Contrairement à la strum bar, l’activation des frettes est un peu plus audible, cela reste discret et nous avons surtout un clic palpable, avec un excellent rebond. Que vous placiez votre doigt en haut ou en bas de la touche, l’activation s’effectue parfaitement, c’est un plaisir !

Nous retrouvons les mêmes touches, moins larges, en bas du manche, avec ici un défaut récurrent dans la franchise RB : ce sont les mêmes touches. Avec le même clic, la même sensation de rebond. Un principe déjà vu sur les guitares de Rock Band, bien différent des touches tactiles de la manette de Guitar Hero: World Tour. Comme à l’époque, ce choix nous laisse circonspect. Pour rappel, certaines séquences d’une chanson, souvent les solos de guitares, permettent de jouer une note sans activer la strum bar, du tapping souvent effectué avec la main droite (si vous êtes droitier) sur ces boutons proches du corps. Avec les touches tactiles de GHWT, l’intérêt était présent, mais avec des boutons physiques… eh bien autant utiliser les touches larges principales en haut du manche avec sa main gauche.

Notation Verdict 17 20