TEST Red Dead Redemption : un portage catastrophique sur Switch ?

Qui ne connaît pas Red Dead Redemption aujourd’hui ? En 2010, Rockstar diffuse un tout nouveau titre, un monde ouvert avec tout un tas de cow-boys plus précisément, sur les consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft. Plusieurs années se sont écoulées et la firme a pris la décision de porter cette aventure marquante sur diverses plateformes. La machine qui nous intéresse ? La belle de Nintendo : la Switch. Forcément, lorsque nous parlons de portage, il y a de quoi se poser des questions. Cette adaptation a-t-elle de quoi émoustiller ? Réponse dans ce test qui se focalise principalement sur les performances !

Red Dead Redemption est un classique qui mérite votre attention.

Pour commencer, y a-t-il des altérites entre le mode Portable et le mode TV ? À part la résolution, non. D'un côté, Red Dead Redemption affiche du 720p, de l'autre, du 1080p, le tout en 30 fps ; dommage de ne pas avoir débridé un peu le jeu pour avoir une image plus fluide dans les mouvements. En outre et pour un monde ouvert aussi prenant et vaste, nous n'avons pas constaté de ralentissements ! Le popping est toujours présent, et certaines animations peuvent paraître rigides en 2023. Alors oui, vous allez nous dire que nous avons affaire à un jeu PS3 / Xbox 360, mais bien que le titre date, les développeurs ont fait du bon travail pour que cette adaptation tourne correctement sur la belle Big N.

Concernant la prise en main ? La petitesse des Joy-Con peut déranger certaines personnes. Par exemple, la sélection des armes, avec un si tout petit pad, n'est pas pratique. Les doigts se tordent légèrement, il faut juste s'adapter un minimum pour être opérationnel durant les phases intenses. Disons qu'en nomade, dans un parc avec les fesses posées sur l'herbe, ça dépanne, mais sincèrement, rien ne vaut une bonne manette Pro devant son téléviseur pour vivre comme il se doit cette histoire déjantée. Pour finir, notez que les temps de chargement sont plutôt rapides, et que l'extension Undead Nightmare est disponible dans les parages ; de quoi prolonger la durée de quelques heures.

Red Dead Redemption est un classique qui mérite votre attention si vous n'avez jamais posé vos mains sur ce petit chef-d’œuvre d'autrefois. De plus, l'avoir sur Switch est un bonheur puisque nous pouvons y jouer n'importe où, n'importe quand et, au vu du rendu, nous sommes persuadés que la première version de GTA V pourrait tourner sans problème sur la console du géant japonais. Pour finir, il y a un point qui peut faire grincer des dents : le prix. Une cinquantaine d'euros, c'est un peu trop cher payé pour un simple lifting. Mais si vous avez l'occasion de vous le procurer, foncez, vous n'allez pas le regretter.

Vous pouvez acheteer la version Switch de Red Dead Redeption sur Amazon à 49,99 €.

Les plus Une image super propre et nette

Red Dead Redemption dans la poche, un bonheur

Undead Nightmare inclus, un régal

Les bugs d'antan ont disparu, et ça fait du bien Les moins Bloqué à 30 fps, dommage

La petitesse des Joy-Con peut déranger certains joueurs

50 euros quand même...

Notation Verdict 17 20