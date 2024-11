TEST Resident Evil Village : que vaut la version PS5 Pro ?

Capcom a publié une mise à jour pour PlayStation 5 Pro de Resident Evil 4 Remake, mais il n’oublie pas également l’autre récent opus de sa franchise de survival-horror, Resident Evil Village. Le jeu de tir et d’horreur avec Ethan Winters a aussi droit à son patch pour PS5 Pro afin d’améliorer l’expérience. Resident Evil Village se passait déjà de modes de rendu classiques, pas de mode Qualité ou Performance ici, simplement la possibilité d’activer ou désactiver le ray tracing, faisant gagner quelques images par seconde. Qu’en est-il sur PS5 Pro ?

Mieux vaut privilégier la qualité de l’image avec le ray tracing à 60 fps.





Resident Evil Village n’a toujours pas de modes de rendu clairs, mais des réglages pour activer le ray tracing et le framerate élevé. En activant ce dernier, nous avons droit à du 120 fps en 4K upscalé... mais il faut se passer de ray tracing. Dommage pour un jeu qui mise beaucoup sur son ambiance. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous, c’est un vrai bonheur lors des phases d’action nerveuses où il faut courir et viser dans tous les sens.

Sans ce mode à 120 fps, eh bien nous avons droit à du ray tracing à 60 fps et en 4K. Si les différences visuelles entre les textures sont minimes, les effets lumineux et les reflets sont ici bien plus impressionnants, c’est un régal pour la rétine et il est tout à fait possible de faire l’intégralité de l’aventure à 60 images par seconde. En jouant avec les réglages, il est même possible d’activer le ray tracing ET le framerate élevé. Nous ne sommes pas ici à 120 fps, mais c’est un peu plus fluide. Malheureusement, quelques artefacts apparaissent sur certaines textures, ce n’est pas l’idéal.

Resident Evil Village et le RE Engine montrent qu’ils en ont encore sous le capot grâce à la PS5 Pro. La nouvelle console de Sony apporte un framerate très élevé pour jouer en toute fluidité, même si le survival-horror de Capcom n’est pas forcément le jeu conçu pour un tel framerate. Mieux vaut privilégier la qualité de l’image avec le ray tracing à 60 fps et en prendre plein la vue en 4K upscalé grâce au PSSR.

