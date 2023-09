TEST Under the Waves : une nouvelle pépite parmi les jeux de plongée sous-marine 

Plongez dans un nouveau monde !





Plus de 3 ans de gestation auront été nécessaires jusqu’à l’aboutissement de ce beau projet. Un jeu qui se veut profondément écologique, jusqu’à même son optimisation technique. Avant même de lancer une partie, une option vous permet de faire tourner le jeu en mode éco d’énergie. Certes cela abaisse la qualité graphique du moteur, mais pensez-y si vous souhaitez simplement faire une courte session sans immersion. De toute façon les joueurs PC n’ont pas besoin d’une machine de guerre pour faire tourner le titre en performance ultra. Sans pour autant léser les graphismes, vous pouvez tout mettre à fond avec un GPU de 4go de vram et profiter du spectacle. De quoi faire du bien à votre facture d’électricité, ainsi qu’à l’environnement. Certains passages de l’aventure sont particulièrement esthétiques, bien que l’ensemble se déroule dans une même zone.

Une expérience profonde et décalée.

Nous sommes en 1979, dans la peau du plongeur professionnel Stan Moray. Ce dernier a vécu un terrible drame personnel, il a besoin de solitude pour se remettre sur pied. Stan accepte un job au sein de la compagnie Unitrench, une multinationale pétrolière qui cache bien des secrets sous les vagues de la mer du Nord. La fibre écologique de Stan va être mise à rude épreuve, mais il va aussi traverser son propre traumatisme de façon plutôt étrange…Sa mission pour l’entreprise consiste à gérer la maintenance des équipements et les installations sous-marines de la firme. Pour cela, il se déplace à bord d’un petit sous-marin monoplace dénommé Moon. Ce véhicule lui permet de se déplacer rapidement sur tout le secteur. Une fois sa journée de travail accomplie, il réside dans un module parfaitement aménagé. Cuisine, salle de bain, un véritable appartement avec vue sur un aquarium géant.

Ce job est parfait pour les âmes solitaires, avec pour seuls compagnons les animaux sauvages du coin. Toute la faune est présente, requins, phoques, baleines, c’est plus d’une vingtaine d’espèces que le joueur croise ici et là. Certaines créatures jouent un rôle dans le gameplay, pensez à les suivre pour voir si elles vous mènent quelque part. Stan a également du temps libre malgré ses journées chargées, l’occasion de partir se balader et explorer les environs. De nombreuses épaves sont disséminées un peu partout, des bateaux, des avions, des voitures, c’est une multitude de découvertes qui attendent les amateurs d’exploration. De là à parler de décharge sous-marine, il n’y a qu’un pas… plastique, métal, composants électroniques, un paysage de désolation par certains endroits. Ces déchets sont cependant très utiles pour Stan, qui lui servent de ressource de crafting. Il peut ainsi améliorer son équipement, embellir la décoration de son habitat et se ravitailler en matériel. En outre, cela dépend de ce que le joueur souhaite faire dans cette expérience, où l'exploration prime sur le reste, mais pour atteindre une première fois le bout du tunnel, comptez 8 à 9 heures de jeu.

La pollution est un élément central de l’aventure Under the Waves. La société Unitrench a dévasté l’environnement, des résidus de pétrole tapissent les fonds marins dans tous les recoins. Le joueur peut nettoyer les dégâts s’il le souhaite et gagner des matériaux de crafting. Toutefois, la tâche est tellement gargantuesque qu’il est quasi impossible de faire place nette. Rassurez-vous aucun objectif ne vous pousse à le faire, même les succès se limitent à une quantité raisonnable. L’immersion est garantie, tant l’univers et le gameplay sont solides. La narration est parfaite et nous touche en plein cœur, avec de surcroît une excellente ambiance musicale.

Au-delà du réalisme du jeu, un côté surnaturel vient rapidement prendre place. Stan est sujet à d’étranges rêves et hallucinations, ainsi qu’un phénomène dès plus perturbant… Cela est-il lié au mal des profondeurs, ou existe-t-il réellement un secret que tente de dissimuler la compagnie Unitrench ? C’est la question fondamentale que le joueur se pose tout le long de l’aventure. Toujours-est-il que ce séjour va profondément impacter la vie de notre héros, dont c’est vous qui choisissez le dénouement final. Vous l’aurez compris à travers nos mots, Under the Waves est une production qui a su nous charmer avec facilité. Le titre apporte une petite bouchée d’air frais qui fait du bien à voir. Ne passez pas à côté de cette expérience profonde et décalée.

Les plus Narration impeccable

Ambiance musicale au top

Histoire poignante

Exploration bien fournie Les moins Effets sonores parfois agaçant

Modélisation de Stan pas très réussie