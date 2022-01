TUTO : Mettre à jour en V37 son Oculus Quest très facilement (sans flashage, ni trucs complexes) !

Le firmware V37 fait parler de lui depuis quelques jour car il s'est installé en toute discrétion chez bon nombre d'entre nous, mais - comme toujours - pas chez tout le monde. Ce nouveau firmware n'apporte pas officiellement pas grand chose de neuf : le numéro de version qui est passé de V35 à V37 dans "Paramètres > A propos" (hé oui, pas de V36), le déplacement et le renommage de l'option "Surélever la vue" qui a quitté l'onglet "Expérimental" pour devenir "Ajuster la taille" dans l'onglet "Accessibilité", le redimensionnement complet des fenêtres des applications 2D (navigateur et autre programmes du genre) et la détection du clavier Apple Magic (le petit modèle, celui sans le pavé numérique). Ne cherchez vraiment pas plus, à ce jour ce serait comme essayer de trouver de l'eau dans le désert de Gobi. Certes, les autres fonctionnalités annoncées vont arriver d'ici quelques jours, voire semaines, mais, pour ceux qui sont en mode développeur, il est quand même possible de découvrir quelques fonctions cachées via des lignes de commandes que nous vous avons expliqué ici et que nous vous avons montré lors de notre live dédié sur notre chaîne YouTube.

Pour rappel, pour mettre à jour son casque, prévoyez de la patience à revendre, car la solution préconisée par Oculus est de mettre le Quest 2 en veille, de le brancher à son chargeur et... d'attendre. Autant vous le dire de suite, il faut parfois plusieurs jours, voire semaines, pour que votre bébé reçoivent le dernier firmware en date. Pour autant, cette fois, cela ne fonctionnera pas car ce n'est pas un dysfonctionnement logique du déploiement de la mise à jour, mais comme cette version est en fait une bêta publique, elle ne s'est installée que chez les personnes ayant accès au programme de Canal de Testring Public.

Voyons comment activer cette option :

I - Comment activer le Canal de Testing Public ? (App version 1.45.0.0.3.119)

Ouvrez votre application Oculus (smartphone)

Cliquez sur Menu (1)

Cliquez sur Matériel (icone bleu) (2)

Connectez-vous à votre Oculus Quest 2 (3 - 4)

Allez sur Paramètres avancés (5)

Activez l'option Canal de Testing Public (6 - 7 - 8)

La V37 devrait s'installer directement (il faudra rebooter le casque)

Si ce n'est pas le cas, allez dans Paramètres > A propos et cliquez sur Rechercher une mise à jour (il faudra rebooter le casque).

II - Comment activer le Canal de Testing Public ? (autres versions d'application)

Ouvrez votre application Oculus (smartphone)

Cliquez sur Matériel (en bas) (1)

Connectez-vous à votre Oculus Quest 2 (2)

Allez sur Paramètres avancés (3)

Activez l'option Canal de Testing Public (4 - 5 - 6)

La V37 devrait s'installer directement (il faudra rebooter le casque)

Si ce n'est pas le cas, allez dans Paramètres > A propos et cliquez sur Mise à jour (il faudra rebooter le casque).

A partir de là, votre casque devrait recevoir automatiquement toutes les mises à jour bêta. Pour autant, faire un tour régulièrement, côté casque, dans le menu Paramètres > A propos > Rechercher des mises à jour ne fera pas de mal pour être bien sûr d'être en possession de la dernière révision de votre firmware installé. Pour les mises à jour majeures, comme un éventuel futur V38, par exemple, il faudra respecter la procédure indiquée plus haut et être patient.



Note : certains rencontrent un message qui explique que le programme est plein. Il faut patienter ou alors désinstaller et réinstaller l'application afin de débloquer la situation.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, nous y répondrons volontiers. L'Oculus Quest 2 est disponible chez Boulanger, la Fnac, Darty à partir de 349,99 €.