TUTO Oculus Quest 2 : V37, comment débloquer les fonctions cachées (Party démo, nouveau guardian...)

Comme nous vous l'avions expliqué dans notre article sur les leaks de la V37 puis démontré lors de notre LIVE sur le sujet, la nouvelle mise à jour s'installe sur nos casques VR de façon furtive et n'amène rien de ce qui avait été annoncé. Enfin si, elle change actuellement deux choses : le numéro de version de V35 à V37 dans Paramètres > A propos (hé oui, pas de V36) et a déplacé et renommé l'option "Surélever la vue" qui a quitté l'onglet "Expérimental" pour devenir "Ajuster la taille" dans l'onglet "Accessibilité".

En dehors de cela, rien de rien mais heureusement, pour les plus curieux, Basti564 a donné les infos qui permettent de débloquer, sans plus attendre, quelques trucs sympas comme le mode démo de Party. Plus intéressant encore, il est aussi possible d'activer la possibilité de rajouter les limites de la pièce (murs, canapé, meubles et plafond) à son Guardian.

Voici ce qu'il est possible de débloquer via les commandes adb que nous allons vous donner :

Lancer une Party pour jouer à des jeux en multi :

Pour lancer la démo ce cette fonctionnalité, il faut taper la commande adb suivante :

"adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d systemux://co-presence-nux com.oculus.vrshell/.MainActivity"









Attention : à ne pas utiliser si vous êtes dans l'environnement Studio, cela fait planter le casque.

Il est maintenant possible de dessiner les murs, les canapés, les tables, les meubles de notre vraie pièce ainsi que fixer la hauteur de plafond. Voici la commande adb pour lancer le setup :

"adb shell am start -a android.intent.action.MAIN -d systemux://guardian/room-capture com.oculus.vrshell/.MainActivity"









Voici la commande adb : "adb shell am start -a android.intent.action.MAIN -d systemux://social-nux com.oculus.vrshell/.MainActivity"





Rappel : pour utiliser des commandes adb, il faut avoir passé votre casque en mode développeur et passer par Sidequest (pour tout ça, regardez notre tutoriel en vidéo Sidequest pour les nuls).

Notez bien que ces fonctionnalités et démos vont bien finir par être débloquées officiellement et que ces manipulations ne sont donc réservées qu'aux bidouilleurs et autres impatients.

