24H sur GAMERGEN.COM : des images de The Lord of the Rings: Gollum, The Last of Us Part II gold, et la MAJ du PlayStation Store

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 4 mai 2020 ?

De premières images de The Lord of the Rings: Gollum sont visibles sur la Toile. À côté de cela, le développement de The Last of Us Part II est terminé, et nous nous sommes attardés sur la mise à jour de la semaine du PlayStation Store.

À côté de cela, un point a été fait sur la narration d'Assassin's Creed Valhalla, nous avons jeté un œil sur les nouveautés dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, un film et une nouvelle série Star Wars ont été annoncés, une mise à jour gratuite pour Star Wars Jedi: Fallen Order a été déployée, une illustration de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a été partagée, le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 avance bien, le poids de l'édition Switch de The Wonderful 101: Remastered a été dévoilé, et Vader Immortal: A Star Wars VR Series arrive sur PS4.

Pour finir, ne loupez pas la petite insolite du moment : Pokémon: Dark Edition, un trailer CGI pour un faux film sombre Pokémon.