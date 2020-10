Activision Blizzard ferme ses bureaux à Versailles et La Haye

Activision Blizzard a beau amasser des millions de dollars chaque année, il est encore et toujours en restructuration, et comme le rapporte Bloomberg cette semaine, le groupe de Bobby Kotick va fermer ses locaux à Versailles, comme il l'a fait avec ceux de La Haye la semaine dernière.

Le studio de Versailles est historique pour Blizzard, il a été ouvert en 1998, après le rachat par Vivendi et donc 10 ans avant de passer chez Activision. Il comptait 400 employés en tout début d'année dernière, le groupe comptait en relocaliser la moitié dans ses locaux de Londres, mais le Brexit et la pandémie de COVID-19 ont entravé ce projet. Résultat, le studio proche de Paris va fermer ses portes, et il faudra visiblement attendre la semaine prochaine pour connaître le sort des employés, sachant que plus de 130 des 400 membres avaient déjà été licenciés en début d'année 2019, dans le cadre de la restructuration d'Activision Blizzard.

Les locaux de Versailles n'abritaient pas de développeurs, mais des services liés à la localisation, au marketing, à la communication et au service client pour l'Europe, difficile de comprendre la stratégie d'Activision Blizzard pour le coup, et il est bon de rappeler que le PDG Bobby Kotick gagne quand même un sacré salaire. La firme a sorti tout récemment Crash Bandicoot 4 : It's About Time, vendu 47 € sur Amazon.fr.