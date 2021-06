AMD FSR : l’alternative au DLSS de NVIDIA se dévoile officiellement avec une date de sortie prochaine

Le Deep Learning Super Sampling (DLSS), est une technologie de super-échantillonnage basée sur l’Intelligence Artificielle (IA) conçue par NVIDIA afin d'améliorer grandement les performances en jeu. Celle-ci utilise les Tensor Core (RT) (processeurs dédiés à l’intelligence artificielle) des cartes graphiques Geforce RTX afin de générer des images de très haute qualité, dépassant parfois même le rendu visuel de la résolution native d’un jeu, le tout, en effectuant les calculs sur une résolution nettement inférieure. Ce gain de performance significatif permet notamment d’utiliser le très gourmand ray tracing sans faire sombrer les performances. Seulement voilà, le DLSS n’est utilisable que sur les cartes Geforce RTX de NVIDIA, laissant ainsi les utilisateurs de cartes Geforce GTX et AMD sur la touche. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que NVIDIA garde pour lui ses technologies, comme il l'a fait avec PhysX (rendu open source depuis), GSYNC, le ray tracing, puis NVIDIA Reflex plus récemment.

Annoncé depuis plusieurs mois, l’AMD FidelityFX Super Résolution (FSR), concurrent direct du DLSS, vient officiellement de faire parler de lui lors de la conférence d'AMD au Computex 2021. C'est ainsi qu'AMD nous révèle une date de sortie prévue au 22 juin 2021, et de nombreux arguments à faire valoir. À contre-courant des technologies propriétaires, AMD nous confirme la prise en charge open source de sa technologie, permettant une intégration rapide et facile sur les API DirectX 12, DirectX 11 et Vulkan. Cela ne s’arrête pas là puisque AMD promet de rendre le FSR cross-platform et non limité aux dernières architectures GPU. Il sera donc disponible sur une grande variété de GPU AMD, RX 6000, RX 5000, RX 500, Vega Series jusqu'aux solutions graphiques Radeon intégrées aux processeurs Ryzen, mais aussi sur les cartes NVIDIA. Les possesseurs de cartes Geforce GTX, dénuées d’unités IA et par conséquent du DLSS, pourront donc tirer profit de cette technique et ainsi gagner en performance. Bien qu'elle ne soit pas annoncée officiellement, la prise en charge de cette fonctionnalité pourrait également apparaître sur les consoles de nouvelle génération, car celles-ci tournent sous architecture AMD RDNA 2, que nous retrouvons sur les GPU AMD série RX 6000. Cette course à la technologie a donc du bon pour les consommateurs.

Cependant nous n’en savons que peu sur cette technologie, AMD restant encore avare sur le sujet. Tout juste savons-nous depuis la page GPUOpen, qu’AMD utilise une technique d’upscaling spatial via un algorithme de pointe, générant une image en « super résolution » à partir d'une résolution inférieure. Contrairement à NVIDIA, le FSR ne repose pas sur l'apprentissage et l'entraînement préliminaire par jeu ni sur les vecteurs de mouvement ou l'historique en tampon. L’approche est donc différente du DLSS, qui utilise au préalable un réseau d’apprentissage optimisé de neurones profonds sur un supercalculateur. Espérons que le rendu visuel avec le FSR sera à la hauteur. En effet, nous nous rappelons qu'à sa sortie en 2018, le résultat avec le DLSS était loin d’être optimal et l'image souvent floue. NVIDIA a depuis corrigé le tir avec la deuxième itération du DLSS en version 2.0, avec un résultat désormais bluffant. Tout comme le DLSS permet plusieurs niveaux de rendus, AMD proposera quatre niveaux de qualité différents : Performance, Équilibré, Qualité et enfin Haute Qualité avec une hausse des performances spectaculaires, même sur le paramètre maximal. Les résultats obtenus sont toutefois à modérer, car le jeu utilisé lors de la conférence, Godfall, a été développé et optimisé conjointement avec AMD, les résultats seront donc à tempérer selon les titres. Les premiers jeux compatibles arriveront dans les semaines à venir et nous espérons voir la technologie débarquer sur nos casques VR, le DLSS commençant déjà à pointer le bout de son nez sur cette plateforme.



Nous avons hâte de voir les résultats en jeu.