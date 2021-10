Apex Legends : les compétences d'Ash détaillées dans sa bande-annonce de gameplay

Plus que quelques jours avant de partir s'entretuer dans la Zone d'orage, la quatrième carte de Battle Royale d'Apex Legends qui a été détaillée comme il se doit plus tôt dans la semaine à l'occasion de la diffusion d'un trailer de gameplay pour la Saison 11 Évasion. L'autre nouveauté majeure qui sera ajoutée au lancement, c'est évidemment la Légende Ash, que nous avons pu (re)découvrir dans son Histoire des Terres Sauvages et dans la bande-annonce de lancement. La suite logique, c'est donc de découvrir plus en détail ses capacités, ce que vient mettre en avant la vidéo du jour.

Cet être froid anciennement connu comme étant le Dr Ashleigh Reid est capable de pourchasser les coéquipiers de sa victime en se rendant à son point de respawn grâce au pistage de la caisse de frag, de lancer un piège électrique et de se déplacer via un portail à travers la map.

Capacité passive - Condamnation : Quand un ennemi meurt, Ash peut visualiser l'emplacement de sa caisse de frag sur la carte, lui permettant ainsi de déterminer le lieu probable de sa réapparition. Une fois près de la caisse de frag, Ash peut utiliser son datascalpel pour connaître la position actuelle des assaillants.

: Quand un ennemi meurt, Ash peut visualiser l'emplacement de sa caisse de frag sur la carte, lui permettant ainsi de déterminer le lieu probable de sa réapparition. Une fois près de la caisse de frag, Ash peut utiliser son datascalpel pour connaître la position actuelle des assaillants. Capacité tactique - Piège à arc : Inspirée par son ancien Titan Ronin, Ash peut lancer un piège rotatif qui immobilise temporairement et blesse le premier ennemi à s'en approcher de trop près. Si le piège à arc touche une surface telle que le sol ou une porte, il restera actif en tant que dispositif d'immobilisation pendant quelques secondes.

: Inspirée par son ancien Titan Ronin, Ash peut lancer un piège rotatif qui immobilise temporairement et blesse le premier ennemi à s'en approcher de trop près. Si le piège à arc touche une surface telle que le sol ou une porte, il restera actif en tant que dispositif d'immobilisation pendant quelques secondes. Capacité ultime - Relais phasique : Ash utilise son épée pour ouvrir un portail temporaire vers une zone-cible. Une fois le portail ouvert, Ash voyage immédiatement jusqu'à sa destination, même si ses alliés (et ses ennemis) peuvent la suivre pendant un bref laps de temps.

Vous pourrez la découvrir à compter du 2 novembre, date de lancement d'Évasion dans Apex Legends sur PS4, Xbox One, Switch et PC, les joueurs PS5 et Xbox Series X|S pouvant aussi profiter du jeu. Des figurines Pop! des Légendes sont en vente sur Amazon.