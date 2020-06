Assassin's Creed Origins : un week-end gratuit annoncé sur PC

La licence Assassin's Creed va revenir en force cette année avec Assassin's Creed Valhalla sur la génération actuelle et la next-gen. Pour autant, Ubisoft continue d'assurer la promotion sur la durée des deux derniers épisodes ayant bousculé les codes établis en prenant une direction Action-RPG bien plus poussée. Après les deux Discovery Tour offerts, c'est directement Assassin's Creed Origins qui va être accessible gratuitement sur PC, comme ce fut le cas avec Odyssey en mars dernier.

Ainsi, ce week-end, du vendredi 19 à 15h00 au dimanche 21 juin à 22h00, vous allez pouvoir accéder sans frais à cet épisode se déroulant en Égypte à la fin du règne des Ptolémée via Uplay. Pour rappel, ou si vous n'êtes pas à jour dans la licence, nous y incarnons le Medjay Bayek de Siwa, qui va être à l'origine de la fondation de ce qui deviendra plus tard la Confrérie des Assassins. Au cours de ces trois jours, vous aurez accès à l'intégralité de l'aventure et votre progression sera sauvegardée si vous décidez de passer à la caisse pour vous offrir le jeu ensuite.

Et si vous êtes sur consoles, eh bien, vous pouvez toujours vous offrir Assassin's Creed Origins à petit prix chez Amazon, vendu actuellement 24,83 € sur PS4 et 19,99 € sur Xbox One.

Lire aussi : Ubisoft fait le point sur ses best-sellers de la génération et reconfirme son planning pour l'année fiscale, Valhalla bat déjà des records