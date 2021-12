Assassin's Creed Symphonic Adventure : une nouvelle tournée de concerts annoncée, les places pour la première au Grand Rex bientôt en vente

Les concerts symphoniques reprenant des morceaux issus d'œuvres geeks pullulent ces dernières années, et pas uniquement du côté des ciné-concerts. Ce mois-ci encore, le Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour est par exemple passé par Paris et Lyon. L'organisateur de l'évènement en France, Overlook Events, va d'ailleurs bientôt remettre le couvert avec une autre licence.

La tournée Assassin's Creed Symphonic Adventure aura lieu à travers le monde en 2023, mais une première date se tiendra le samedi 29 octobre 2022 au Grand Rex. Au programme, un orchestre complet, des chœurs, des écrans qui diffusent des images du jeu synchronisées en rythme, des jeux de lumière et des effets sonores pour une expérience très immersive. L'évènement viendra célébrer les 15 ans de la saga avec quelques jours d'avance, en nous faisant vibrer sur les plus belles compositions imaginées pour elle.

Les prix des places n'ont pas été communiqués à cette heure, mais il y aura une poignée d'accès VIP plus onéreux pour obtenir des goodies ou même un accès backstage. Les places pour le Grand Rex seront en vente chez les revendeurs participants, dont la Fnac à compter de ce mardi 21 décembre à 18h00.



« La musique a toujours joué un rôle central dans l'expérience d'Assassin's Creed, et je suis excité à l'idée de rejoindre les concerts Symphonic Adventure d'Overlook Events, afin de célébrer la musique ainsi que la mythologie et les passionnantes histoires racontées au travers de la série Assassin's Creed. J'espère que vous serez des nôtres pour cette nouvelle production de concerts, en tournée dès 2022. » commente Jesper Kyd, compositeur de la série Assassin's Creed.

« Cette collaboration avec Overlook Events permettra aux fans de s'immerger dans l'univers si riche et puissant d'Assassin's Creed, à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire. Overlook Events amène son expertise créative pour assembler ce concert symphonique, en utilisant des effets de haute-qualité afin d'améliorer l'immersion et proposer une expérience hors du commun avec Assassin's Creed. » commente Aymar Azaïzia, directeur du transmedia et du développement commercial chez Ubisoft.