Assassin's Creed Syndicate : une nouvelle mise à jour disponible avec des nouveautés longtemps attendues, non sans soucis...

Alors que nous attendons actuellement Assassin's Creed Shadows, le premier épisode qui sortira uniquement sur la génération actuelle de consoles et marquera un tournant pour la licence avec le lancement de l'Animus Hub (ex-Assassin's Creed Infinity), c'est un autre titre développé par Ubisoft Québec qui refait parler de lui cette semaine, ce qui a de quoi surprendre compte tenu du fait qu'il n'est déjà plus tout jeune. En effet, l'heureux élu n'est autre qu'Assassin's Creed Syndicate, l'aventure à Londres où nous incarnions les jumeaux Evie et Jacob Frye, parue le 23 octobre 2015 sur PS4 et Xbox One. Oui, bientôt neuf ans, ça ne nous rajeunit pas... Après Assassin's Creed Odyssey en août 2021 et Origins en juin 2022, l'éditeur s'est donc décidé à rouvrir les cartons de développement pour lui appliquer une mise à jour next-gen. Son back-catalog étant souvent vanté comme réalisant de bonnes performances de ventes sur la durée et les plateformes actuelles proposant de la rétrocompatibilité, c'est même étonnant qu'elle arrive si tardivement.

Évidemment, ce patch s'articule autour des deux points majeurs qui font à chaque fois parler d'eux, la résolution et le framerate. Oui, vous allez désormais pouvoir profiter d'Assassin's Creed Syndicate en 4K à 60 fps, sauf si vous possédez une Xbox Series S... Nous nous souvenons encore des lags peu après sa sortie lors de déplacements à vive allure en calèche, donc pouvoir en profiter en top qualité sans chute du genre a de quoi donner envie de le relancer. Et bien entendu, la PS5 Pro est également concernée, bien que n'ayant à priori aucun traitement de faveur. Oh et ne tenez pas rigueur de ce qu'indique la version française du site officiel pour les consoles de Sony, il n'est pas question de 1080p les concernant, sans doute un mauvais copier-coller.

Xbox (environ 31,8 Go) Xbox Series X Résolution 4K à 60 fps. Xbox Series S Résolution 1080p à 60 fps. PlayStation (environ 0,75 Go) PS5 et PS5 Pro Résolution 4K à 60 fps.

Avec le Black Friday qui approche, Ubisoft a donc bien choisi le moment pour lancer cette mise à jour et le remettre sous les feux des projecteurs, le proposant au passage à seulement 10 € au lieu de 39,99 € sur PC jusqu'au 2 janvier 2025 à 14h00 dans sa boutique, ainsi qu'à 8,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store pendant encore quelques jours. Des exemplaires physiques sont eux toujours en vente sur Amazon.

En revanche, il semble que des crashs du jeu puissent survenir au lancement de même que des soucis de scintillement, mais les développeurs sont au courant.

Espérons qu'Assassin's Creed Unity soit le prochain sur la liste ! En effet, il ne tourne qu'à 30 fps sur PS5, alors que les Xbox Series X|S disposent du 60 fps, mais uniquement grâce à la fonctionnalité FPS Boost de ces plateformes. Un patch serait donc plus qu'appréciable.

