Assetto Corsa quitte la route, un nouveau jeu de course dévoilé

Inutile de présenter KUNOS Simulazioni, le développeur italien des Assetto Corsa, d'excellents jeux de course et de simulation qui passionnent des millions de joueurs. Le studio s'occupe actuellement d'Assetto Corsa EVO, toujours disponible en Early Access sur PC, mais il vient de dévoiler un nouveau de course qui va nous faire quitter l'asphalte.

Assetto Corsa Rally est une simulation de rallye réaliste qui capture l'intensité et la précision du sport. Développé par Supernova, en partenariat technique avec Kunos Simulazioni, le jeu s'appuie sur le moteur physique d'Assetto Corsa, adapté pour le rallye, et sur une version spéciale de l'Unreal Engine 5.

Ce nouvel opus introduit un chapitre entièrement dédié au rallye dans la franchise Assetto Corsa, offrant une expérience exigeante où la météo, l'état de la route et les réglages du véhicule influencent chaque instant. Les compétences du pilote et la préparation mécanique seront essentielles pour triompher sur chaque course.

Des routes galloises sur gravier aux spéciales alsaciennes sur asphalte, AC Rally propose des tracés scannés en 3D, des voitures fidèlement modélisées, un copilote professionnel et une physique réaliste pour les véhicules à traction avant, arrière ou intégrale. Chaque seconde est un défi où adhérence, météo et luminosité changent constamment vos repères.

Disponible en accès anticipé, le jeu inclut 10 voitures sous licence, 4 étapes issues du monde réel , ainsi que des modes de jeu en ligne et hors ligne. Les joueurs peuvent contribuer à son évolution par leurs retours.

Voitures officielles :

Alfa Roméo GTA 1300 Junior Gr.2 - 1972

Citroen Xsara WRC – 2001

Fiat 131 Abarth Gr.4 – 1976

FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 – 1973

Hyundai i20N Rally2 – 2021

Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A – 1992

Lancia Stratos Gr.4 – 1976

Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B – 1984

Mini Cooper S Gr.2 – 1964

Peugeot 208 Rally4 – 2020

Étapes authentiques :

Rallye d'Alsace - Munster

Rallye d'Alsace - Saverne

Rallye du pays de Galles - Hafren South

Rallye du pays de Galles - Hafren North

Modes de jeu :

Événements officiels avec classements en ligne

Essai libre

Week-end rallye

Étape unique

Contre-la-montre

Compatible avec les systèmes triple écran, les volants à intégration directe et les périphériques de course, AC Rally intègre un système de dégâts physiques et des effets audio dynamiques pour des sensations authentiques.

Après sa sortie complète, il offrira plus de 30 voitures, de nouvelles étapes, des modes de jeu étendus, la réalité virtuelle intégrale et une école de rallye.

Assetto Corsa Rally s'adresse à ceux qui ne veulent pas seulement jouer, mais vivre le rallye. Là où la compétence rencontre la vitesse, et où chaque instant au volant est un défi. Contrôle, courage et précision définissent vos chances de succès. Assetto Corsa Rally est la meilleure simulation de rallye que Supernova et KUNOS Simulazioni puissent offrir.

La date de sortie d'Assetto Corsa Rally est fixée au 13 novembre 2025, en Accès Anticipé sur Steam. Sur consoles, vous pouvez retrouver Assetto Corsa Competizione à 29,99 € sur Cdiscount.