Assetto Corsa EVO : date de sortie et bande-annonce photoréaliste pour le nouveau jeu de course

KUNOS Simulazioni est déjà très apprécié des amateurs de sim racing, le studio a déjà lancé les excellents Assetto Corsa et Assetto Corsa Competizione, le premier titre fête cette année ses 10 ans, mais le développeur évoque aujourd'hui son prochain jeu, Assetto Corsa EVO, qui s'offre une nouvelle bande-annonce :

Avec Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni et l'éditeur 505 Games promettent « un grand bond en avant » pour la franchise, ce nouvel opus proposera de piloter des voitures de différentes époques, allant des véhicules de route aux hypercars en passant par les voitures anciennes et les bolides de course. Le développeur utilise un moteur graphique maison pour « des visuels photoréalistes », avec un cycle de course complet de 24 heures, un éclairage à la pointe de la technologie et des conditions météorologiques et de piste dynamique. Côté gameplay, le studio italien annonce « un système avancé qui simule les performances mécaniques, électroniques et aérodynamiques » pour davantage de réalisme, il conclut en affirmant que « Assetto Corsa EVO ne ressemblera à aucune autre simulation de course vue sur n'importe quelle génération ».

La nouvelle bande-annonce met en avant le rendu in-game d'Assetto Corsa EVO, les développeurs remercient au passage Porsche, Alfa Romeo, Ford, BBR, RSeat, BELL et OMP pour « leur coopération et implication dans la réalisation de cette vidéo ». La date de sortie d'Assetto Corsa EVO est fixée au 16 janvier 2025 sur PC, en Early Access sur Steam. Même si la prise en charge de la VR n'est pas confirmée dans la description du produit sur la plateforme de Valve, les développeurs rappellent que la réalité virtuelle est l'une des fonctionnalités de premier choix pour la franchise, ce nouvel opus devrait donc bien être jouable avec un casque VR sur la tête, comme les deux précédentes productions de KUNOS Simulazioni.

En attendant de découvrir ce nouveau jeu de course axé sur la simulation, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ainsi qu'Assetto Corsa Competizione à 9,99 € (- 75 %) sur Gamesplanet.