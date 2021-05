Assetto Corsa : une vraie suite annoncée et 12 millions de copies vendues pour le premier volet

Source: Digital Bros via GTPlanet

Assetto Corsa s'est rapidement imposé comme une référence en matière de simulation automobile. Le titre de Kunos Simulazioni est sorti à l'origine en Early Access fin 2013, puis l'année suivante en version finale sur ordinateurs et encore deux ans plus tard sur consoles. Le jeu a rencontré un franc succès, il compte en effet plus de 12 millions de copies vendues.

C'est Digital Bros, maison-mère de l'éditeur 505 Games ayant racheté le studio de développement en 2017, qui a annoncé la bonne nouvelle lors d'un récent bilan financier, relayé par GTPlanet. La licence Assetto Corsa a rapporté plus de 100 millions de dollars, et ce chiffre devrait grimper dans les prochaines années, car une vraie suite vient d'être officialisée par les studios. Il faudra cependant être très patient, car ce Assetto Corsa 2 n'est pas attendu avant 2024. Mais dès cet été, les joueurs pourront retrouver une déclinaison pour mobiles du jeu de course.

Pour rappel, les fans avaient eu droit plus récemment à Assetto Corsa Competizione, sous licence officielle du Blancpain GT Series avec des Ferrari, McLaren et Lamborghini, qui organise d'ailleurs un tournoi eSport jusqu'à la fin de l'année. Le jeu est vendu 29,99 € sur Amazon.